Demans hastası Aysel Tuğluk gözaltına alındı

Demans hastası Kürt siyasetçi Aysel Tuğluk, gözaltına alındı.

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Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) X hesabından yaptığı açıklamayla, Tuğluk’un evine giden polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını duyurdu:

“Aysel Tuğluk, evine giden polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış olup Çağlayan adliyesine götürülmektedir. Demans hastası olması sebebiyle hakkında infaz erteleme kararı verilen Aysel Tuğluk’a karşı yargı tacizi devam ediyor!”

Kobani davasından yargılanan Tuğluk hakkındaki 10 yıllık hapis cezasının infazı, Kocaeli Başsavcılığı’nca sağlık nedeniyle bir yıl süreyle geri bırakılmıştı.

Tuğluk, altı yıldır tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nden 27 Ekim’de tahliye edilmişti.