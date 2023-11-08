Kılıçdaroğlu, bir tweet ve muhtardan dolayı çekilmemiş

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sırasında okuduğu bir tweet ve bir muhtarın sözlerinden dolayı ikinci turda seçimden çekilmediğini dile getirdi.

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4-5 Kasım tarihlerinde CHP kurultayı düzenlendi. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı seçimin ilk turunu Özel az bir farkla önde bitirse de salt çoğunluğa ulaşamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

Kılıçdaroğlu’nun seçimden çekilip Özel’i tebrik etmesi beklendi ancak Kılıçdaroğlu ikinci tura da katıldı.

İkinci turda Özel seçimi kazanarak CHP’nin yeni genel başkanı seçildi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, o dakikaları şöyle anlattı:

*Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan başkanı Ekrem İmamoğlu’yla bu konuyu bir odada görüştük. ‘Özgür beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım’ dedim. Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden ‘@ekremedit’ diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem beye yakın olduğu söylendi.

*Bu tweet çok ağırıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağızımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti. Sonra gittim oraya tabii, bunu diğer arkadaşlar da okumuşlar. Orada ‘Gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin’ diye bağıranlar oldu.

*Onların hepsi çok önemli değil de önemli olan orada biri ‘Adaylıktan çekilirsen ben de çocuklarım da hakkımızı helal etmiyoruz’ dedi. Öyle deyince de tabii akan sular duruyor yani. Bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak istemem. O kişinin sonra muhtar olduğunu öğrendim. O muhtarın isteği üzerine böyle bir gelişme oldu. İki şey üst üste geldi: O tweet ve bir de ‘Ben hakkımı helal etmem’ diyen muhtar.