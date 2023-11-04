Kılıçdaroğlu partisine de yenildi; CHP Özgür Özel’e ’emanet’

Kemal Kılıçdaroğlu CHP delegelerinden umduğunu bulamayarak genel başkanlık koltuğunu da kaybetti. Yeni lider Özgür Özel.

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Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen CHP 38’inci Olağan Kurultayı’nda Kılıçdaroğlu ile grup başkanı Özel genel başkanlık için yarıştı.

1366 kurultay delegesi bulunan CHP’de bir adayın kazanabilmesi için salt çoğunluğu, yani 684’ü geçmesi gerekiyordu.

İlk turda Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. 20 oy geçersiz sayıldı. İki aday da salt çoğunluğu sağlayamayınca ikinci tura gidildi. İkinci turda Özel’e 812, Kılıçdaroğlu’na 536 oy çıktı. 18 oy geçersiz sayıldı.

CHP’nin 8’inci genel başkanı

Böylece CHP’nin fiili lideri ve bir sonraki cumhurbaşkanı adayı olarak görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği ‘değişimciler’in adayı olarak Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkan Özel, CHP’nin 8’inci genel başkanı oldu. 13 yıllık Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi.

Sonuçların belli olmasıyla Özel’i CHP’nin yeni genel başkanı olarak takdim edip kutlayan ilk isim de İmamoğlu’ydu.

Kılıçdaroğlu sonucu beklemeden ayrıldı

İkinci tur saat 00:30’da başladı, 2:30’da sonlandı.

Kılıçdaroğlu, saat 02:10’da ikinci tur için oy kullanımı sürerken arabasına binerek salondan ayrıldı.

Bir ilk

Böylece Türkiye siyasi tarihinde bir ilk de gerçekleşti. Bir parti lideri ilk kez kurultayda koltuğunu kaybetti. İsmet İnönü 1972’de Bülent Ecevit’e karşı kaybetme olasılığı belirince kurultay öncesi liderliği bırakmıştı.