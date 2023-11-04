Özgür Özel: Genciz, çalışkanız, inançlıyız; biz kazanacağız

CHP’de genel başkanlığa aday olan grup başkanı Özgür Özel, kurultaydaki konuşmasında delegelere seslenerek “Ayağa kalkın, partiyi ayağa kaldırın. Ayağa kalkın, Türkiye’yi ayağa kaldırın” dedi.

Fotoğraf: AA

Bugün Ankara’da düzenlenen CHP kurultayında yarıştaki diğer aday genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında ‘değişimcileri’ hedef almış, seçime ‘sırtındaki hançerlerle’ girdiğini söylemişti.

Özel, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasına verdiği cevap dahil birçok konuya değindiği uzun bir konuşma yaptı.

Konuşmadan öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Sadece yönetim kadrosunu ve genel başkan seçmek için gelmedik. Türkiye siyasetini yeniden şekillendirmek için hepimiz buradayız.

*Hesabı ne Kemal bey ödüyor ne Özgür Özel. Hesabı dünyanın en güzel ülkesinde yaşadığı halde dünyanın başka ülkelerinde hayal kuran gençlerimiz ödüyor.

*Biz geçmişten gelen büyük bir emaneti taşımanın yanında gençlerin gelecek hayalini hedefimiz sayan, onların kaygılarının yükünü sırtlarında taşıyanlarız. Biz Deniz Baykal’ın, Bülent Ecevit’in, İsmet Paşa’nın partisiyiz. Ve biz “Türkiye Cumhuriyeti ve CHP iki büyük eserimden birisidir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz. Burada bize ve kendinize yeni bir görev vereceksiniz. Bu görev, Türkiye’nin ikinci yüzyılında CHP’yi yeniden iktidar yapma görevidir.

‘Sana söz’ vurgusu

*Sokağın sesini duymazdan gelemeyecek yüreklerimiz, umutsuzluğa kapılmayacak delegelerimiz var. Biz altı okumuzdan mahcup olmayacak, sokaktan ve meydandan korkmayacak bir parti anlayışına hızla evrilmek durumdayız.

*Biz kaybedilen seçim sonrası hiçbir şey olmamış gibi davranılmasına, hatta bu ağır yenilginin sorumluluğunun alınmamasına karşı çıkanlarız. Bir yolculuktayız, bu “Sana söz” deyip yola çıkıp boynunu büktüklerimizden helallik isteme yolculuğudur.

‘CHP’de hançer yok’

*Diyorlar ki “Sayın genel başkan bir hançerden bahsetti. Bu hançer konusu sizinle ilgili mi” dediler. Vallahi Hiç üstüme alınmadım. CHP’de hançer yok, hançerleyecek de kimse yok. En iyi siz bilirsiniz ki ne partide ne partililer de hançer olmaz ama kılıç da olmaz. Hani seçimlere iki gün kala sizin atadığınız önce Atatürk’e sonra önceki genel başkanımıza laflar eden kadını sorduğum dediğiniz Hasan Cengiz bir kılıç getirmiş. CHP’de danışmanım diyen ama profil resminde Recep Tayyip Erdoğan olup değişim diyenlere kılıç çekenlerin alnını karışlarım.

‘Mitinglere karşıyım’

*Ben mitinglere karşıyım. Miting yapmak karşı tarafı konsolide eder. Bu mitingin ne amaçla yapıldığı belli değil. Memlekette zam furyası esecek. Her şey ateş pahası olacak. Sen çıkacaksın zamlara karşı miting yapacaksınız. Bakacaksınız AKP’li MHP’li ev hanımı senin arkadan mı konsolide oluyor, AKP’nin arkasında mı? Sen mazotlar için çık sokağa AKP’li çiftçi senin mi arkana mı geliyor AKP’nin mi?

*Sağcı danışmanların katı boşalacak. orada 12 oda var. 12 odada sekreterler olacak. Bundan sonra sağcı danışmanlara verilen odaları il, ilçe başkanlarım ofis olarak kullanacaklar.

‘Değişen 25 kişinin 17’si sizin, 8’i benim yanımda’

*(Kılıçdaroğlu’na bakarak) Sayın genel başkanım size karşı hiç saygısızlık yapmadım. Gösterdiğiniz videoda ‘adalet yürüyüşü’ var. ‘Adalet yürüyüşü’nde Özgür Özel vardı, Veli Ağbaba vardı. Bütün arkadaşlar oradaydı. Çubuk’ta Murat Emir yanı başınızdaydı. Yani nerede olmamız gerekiyorsa oradaydık. Ama sayın genel başkanımız 39 milletvekili verilirken biz yoktuk, Oğuz Kaan Salıcı vardı yine yanınızda.

*Gizli protokol yaparken biz yoktuk, danışmanınız vardı hala yanınızda. Elbette hatamız olmuştur ama bir gerçek vardır ki değişen 25 kişinin 17’si sizin, 8’i benim yanımda. Benim parti meclisi listemde geçtiğimiz dönemde görev olan kimse olmayacak gençler olacak, örgüt olacak. Söz veriyoruz.

‘Kalkın ayağa ve bu partiyi ayağa kaldırın’

*Değerli delegelerimiz sizlerin gözlerinin içine bakarak bir tek şey istiyorum. Birazdan yan salonda kabinlere gideceğiz. Perdeyi açacaksınız, kabine gireceksiniz ve bir oy kullanacaksınız. Kullanacağınız oy Türkiye’yi ikinci yüzyılda hangi genel başkanın veya kadronun değil, hangi anlayışın yöneteceğini karar verecek.

*Siz perdeyi açacaksınız, Türkiye’nin önü açılacak. Siz perdeyi kapayacaksınız, bir devir kapanacak. CHP’nin ikinciliklere mahkumiyeti, muhalefeti bitecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek. Söz veriyorum.

*Siz, ikinci yüzyılın ilk sandığının delegeleri, bu partiyi ayağa kaldırmaya hazır mısınız? Kalkın ayağa ve bu partiyi ayağa kaldırın. Ben size güveniyorum, ben ikinci yüzyılın delegelerine güveniyorum. Genciz, çalışkanız, inançlıyız. Biz kazanacağız. Ayağa kalkın, partiyi ayağa kaldırın. Ayağa kalkın, Türkiye’yi ayağa kaldırın.