Dışişleri, AB’nin ‘Türkiye demokrasisinde gerileme sürüyor’ tespitini ‘mesnetsiz’ buldu

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye ilişkin raporunu ‘mesnetsiz’ bularak reddetti.

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Avrupa Komisyonu’nun raporunda Türkiye’nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksikliklerin devam ettiğine dikkat çekilmişti. Raporda ayrıca siyasi çoğulculuğun baltalandığı ve yargı bağımsızlığında ciddi gerileme olduğu belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığı rapora tepki gösterdi. Bakanlığın yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Özellikle siyasi kriterler ile yargı ve temel haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz. AB’ye, evrensel değerlere, uluslararası hukuka ve insancıl ilkelere dayalı politikaların sadece Ukrayna veya Avrupa’nın başka bir bölgesi için değil, Ortadoğu dahil tüm dünyada geçerli olması gerektiğini hatırlatma gereği duyuyoruz.”