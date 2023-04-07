Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 7 Nisan 2023

Millet ittifakından dört parti YSK’ya ek protokol sundu

Tek listede anlaşan millet ittifakı, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ek protokol sundu. Dört parti CHP listelerinden, CHP ve İYİ Parti kendi listelerinden seçime girecek.

DSP, ‘emekten yana, sol bir parti olarak’ AKP listelerinden seçime girecek

İYİ Parti’de temayül sancısı, Muharrem İnce kaygısı

Mahir Akkoyun serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ‘Erdoğan sayesinde’ afişlerinin tasarımcısı görsel iletişimci Mahir Akkoyun, serbest bırakıldı.


‘Erdoğan sayesinde’ afişleri hakaret ve ‘seçim düzenini bozma’ sayıldı

Bu da mı ‘Erdoğan sayesinde’ değil?

CHP binası önünde ateş edilmesi: Dört gözaltı

İstanbul valiliği, CHP İstanbul il binasının önünde ateş edilmesine ilişkin dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Mezarda tahliye!

Savcı Doğan Öz’ün katili MHP aday listesinde

12 Eylül öncesinde kontrgerillaya ilişkin soruşturma yürütmek isterken öldürülen savcı Doğan Öz’ün katili İbrahim Çiftçi, MHP’den Ankara 1’inci bölge milletvekili adayı yapıldı.

‘AKP usulü’ sözleşme Kıbrıs’ı gerdi

Aile bakanı, çocuk istismarıyla suçlanan işadamını makamında ağırlamış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuğa istismar suçlamasıyla soruşturması devam eden işadamı Sadullah Alagöz’ü makamında ağırlamış. Alagöz’ü daha ifadesi alınmadan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da ağırlayıp hediye vermiş.

Aile bakanlığından ‘çocuk istismarı zanlısıyla fotoğraf’ savunması

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Akşam Postası / 7 Nisan 2023

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Mahir Akkoyun serbest bırakıldı

‘Erdoğan sayesinde’ afişlerinin tasarımcısı Mahir Akkoyun, mahkemeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.