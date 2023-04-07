Akşam Postası / 7 Nisan 2023

Millet ittifakından dört parti YSK’ya ek protokol sundu
Tek listede anlaşan millet ittifakı, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ek protokol sundu. Dört parti CHP listelerinden, CHP ve İYİ Parti kendi listelerinden seçime girecek.
DSP, ‘emekten yana, sol bir parti olarak’ AKP listelerinden seçime girecek
İYİ Parti’de temayül sancısı, Muharrem İnce kaygısı
Mahir Akkoyun serbest bırakıldı
Gözaltına alınan ‘Erdoğan sayesinde’ afişlerinin tasarımcısı görsel iletişimci Mahir Akkoyun, serbest bırakıldı.
‘Erdoğan sayesinde’ afişleri hakaret ve ‘seçim düzenini bozma’ sayıldı
Bu da mı ‘Erdoğan sayesinde’ değil?
CHP binası önünde ateş edilmesi: Dört gözaltı
İstanbul valiliği, CHP İstanbul il binasının önünde ateş edilmesine ilişkin dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Savcı Doğan Öz’ün katili MHP aday listesinde
12 Eylül öncesinde kontrgerillaya ilişkin soruşturma yürütmek isterken öldürülen savcı Doğan Öz’ün katili İbrahim Çiftçi, MHP’den Ankara 1’inci bölge milletvekili adayı yapıldı.
Aile bakanı, çocuk istismarıyla suçlanan işadamını makamında ağırlamış
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuğa istismar suçlamasıyla soruşturması devam eden işadamı Sadullah Alagöz’ü makamında ağırlamış. Alagöz’ü daha ifadesi alınmadan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da ağırlayıp hediye vermiş.