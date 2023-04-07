Akşam Postası / 7 Nisan 2023

Millet ittifakından dört parti YSK’ya ek protokol sundu

Tek listede anlaşan millet ittifakı, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ek protokol sundu. Dört parti CHP listelerinden, CHP ve İYİ Parti kendi listelerinden seçime girecek.

Mahir Akkoyun serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ‘Erdoğan sayesinde’ afişlerinin tasarımcısı görsel iletişimci Mahir Akkoyun, serbest bırakıldı.

CHP binası önünde ateş edilmesi: Dört gözaltı

İstanbul valiliği, CHP İstanbul il binasının önünde ateş edilmesine ilişkin dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Savcı Doğan Öz’ün katili MHP aday listesinde

12 Eylül öncesinde kontrgerillaya ilişkin soruşturma yürütmek isterken öldürülen savcı Doğan Öz’ün katili İbrahim Çiftçi, MHP’den Ankara 1’inci bölge milletvekili adayı yapıldı.

Aile bakanı, çocuk istismarıyla suçlanan işadamını makamında ağırlamış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuğa istismar suçlamasıyla soruşturması devam eden işadamı Sadullah Alagöz’ü makamında ağırlamış. Alagöz’ü daha ifadesi alınmadan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da ağırlayıp hediye vermiş.