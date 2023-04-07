DSP’de cumhur ittifakı istifaları

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlere AKP listelerinden gireceklerini duyurması üzerine partiden iki genel başkan yardımcısı istifa etti.

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Aksakal, bugün AKP heyetiyle görüşmesinde şunları kaydetmişti: “Milliyetçi, vatansever, emekten yana, sol bir parti olarak TBMM’de yer alarak katkı sunmak istediğimizi, bunun Türk siyasi hayatına yeni bir dönemin başlangıcı olacağı görüşümüzü paylaştık.”

Daha sonra DSP heyetiyle AKP genel merkezine giden Aksakal, “Erdoğan’ın desteklenmesi yönünde görüş oluşturduk” demişti.

Aksakal’ın açıklamasından sonra partinin genel başkan yardımcıları Onur İste ve Dilara Tambova, Twitter’dan istifalarını duyurduç

Tambova, şunları yazdı: “Partimizin! Bugün içinde bulunduğu durum nedeniyle; benim açımdan, doğrultu tutarlılığı taşımayacağı inancımdan dolayı yaklaşık beş dönemdir, büyük bir gurur ve özveriyle sürdürmüş olduğum DSP genel başkan yardımcılığı görevinden, istifa etmiş bulunmaktayım.”

İste de şunları dedi: “Sevgili dostlarım, ben hep olduğum yerdeyim. Bunun gereği olarak, bugün itibariyle, şimdiye kadar gururla yürüttüğüm DSP genel başkan yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Saygısını ve sevgisini esirgemeyen herkese teşekkür ederim.”