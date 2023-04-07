DSP, ‘emekten yana, sol bir parti olarak’ AKP listelerinden seçime girecek

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlere AKP listelerinden gireceklerini, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini duyurdu.

DSP, AKP listelerinden seçime girecek. (AA)

Aksakal, bugün AKP heyetiyle görüşmesinde şunları kaydetmişti: “Milliyetçi, vatansever, emekten yana, sol bir parti olarak TBMM’de yer alarak katkı sunmak istediğimizi, bunun Türk siyasi hayatına yeni bir dönemin başlangıcı olacağı görüşümüzü paylaştık.”

AKP, İslamcı partiler Yeniden Refah ve Hür Deva’nın (HÜDA-PAR) ardından DSP’i de yanına aldı. AKP’liler, bugün DSP genel merkezinde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyetle görüşmüştü.

DSP’den bir heyet saat 16:00’da AKP Genel Merkezi’ne geldi. Aksakal ziyaretin ardından “Erdoğan’ın desteklenmesi yönünde görüş oluşturduk” dedi. Aksakal ayrıca DSP’nin AKP listelerinden seçime gireceğini açıkladı.