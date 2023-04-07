AKP’den DSP’ye ‘birlikte yol yürüme’ teklifi

AKP, Demokratik Sol Parti’ye (DSP) ‘birlikte yol yürüme’ teklifi götürdü. DSP’liler teklifi başkanlık divanında görüşüp karar verecek.

AKP’liler DSP’ye teklif götürdü. (AA)

AKP, Yeniden Refah Partisi ve Hür Deva Partisi’nin ardından DSP’yle de ittifak yapmaya yakın. AKP’liler, bugün DSP genel merkezinde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyetle görüştü.

Toplantı sonrası konuşan AKP Genel Başkanı Vekili Yıldırım, şunları söyledi: “Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve teklifimizi DSP genel başkanına ilettik. Ziyaretimizin amacı budur.”

Aksakal da AKP’nin teklifinin başkanlık divanında değerlendirilip karara bağlanacağını söyledi. Aksakal, “Milliyetçi, vatansever, emekten yana, sol bir parti olarak TBMM’de yer alarak katkı sunmak istediğimizi, bunun Türk siyasi hayatına yeni bir dönemin başlangıcı olacağı görüşümüzü paylaştık” dedi.

Aksakal, dün millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağırlamıştı. Ancak bu görüşmede herhangi bir tekliften bahsedilmemişti.