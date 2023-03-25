Yeniden Refah Partisi ‘cumhur krizi’ haberimizi doğruladı: Karşı çıkmışlar

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Diken’in ‘Elif Erbakan cumhur ittifakına katılma kararına karşı çıktı’ haberini doğruladı.

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Diken, 14 Mayıs’ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde cumhur ittifakına katılma kararı alan YRP’de bu karara itiraz edenler olduğunu yazmıştı. İtiraz edenler arasında Milli Görüş’ün lideri Necmettin Erbakan’ın kızı ve YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın kız kardeşi Elif Erbakan da vardı.

Tele1’de yayınlanan Fikir Kulübü programına katılan YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Elif Erbakan’ın MKYK toplantısında cumhur ittifakına katılma kararına karşı çıktığını doğruladı.

Aydal, Elif Erbakan’ın ‘güçlü bir şekilde’ karara karşı çıktığını, ancak eşi Mehmet Altınöz’ün katılma kararını desteklediğini aktardı.

Aydal MKYK toplantısında yaşananları şöyle anlattı:

“Elif Erbakan hanımefendi Necmettin Erbakan hocamızın değerli bir kızıdır. MKYK üyemizdir. Fatih Erbakan belin en güzel özelliği istişare. Bütün bayanları dinledi, Elif hanımı da dinledi. Elif hanım başlangıçta çok net cümlelerle karşı olduğunu söyledi. Bizim kendi içimizdeki uygulamaları anlayamazsanız bunu hissedemezsiniz. Biz bütün düşüncelerimizi net söyleriz. Biz genel başkana bir danışman hükmündeyiz. Sonunda siyasi riski alacak olan kişi genel başkanımız Fatih Erbakan beyefendidir. Elif hanım… ama bir aile şirketi değil Allah aşkına, MKYK üyemizdir, bütün özgürlüğüyle fikrini söylemiştir. Tam tersine Erbakan Hoca’mın damadı (Elif Erbakan’ın eşi Mehmet Altınöz) MKYK üyesidir. O da tam tersini söylemiştir.”

Ne olmuştu?

Önceki görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını duyuran YRP, son anda ittifaka katılma kararı almıştı. Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) adaylığı için imza toplama süreci de devam eden Fatih Erbakan adaylıktan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan lehine çekilmişti.

Diken’in öğrendiğine göre son anda alınan cumhur ittifakına katılma kararından partinin MKYK üyelerinin bir bölümünün haberi yoktu.

Dahası Fatih Erbakan’ın ittifaka katılma kararı aile içinde de tepkiyle karşılanmıştı. Elif Erbakan parti içindeki bir kanatla aynı fikirdeydi ve ittifakın kendilerine zarar vereceğini savunuyordu.