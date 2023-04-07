Aile bakanı, çocuk istismarıyla suçlanan işadamını makamında ağırlamış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuğa istismar suçlamasıyla soruşturması devam eden işadamı Sadullah Alagöz’ü makamında ağırlamış. Alagöz’ü daha ifadesi alınmadan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da ağırlayıp hediye vermiş.

Derya Yanık ve Sadullah Alagöz. (Instagram)

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun ‘SS’ adlı kitabında daha önce AKP’den belediye başkanı ve milletvekili adayı olan Alagöz’ün bir çocuk istismarı soruşturmasında şüpheli olduğu bilgisi yer aldı.

Geçen yıl yurt dışından iş için gelen bir kadın, Alagöz’le tanıştı. Kadının yanında gelen 17 yaşındaki çocuğunu Alagöz’ün istismar ettiği iddia edildi, hakkında şikayette bulunuldu.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil, 1 Kasım 2022’de çocuğun ifadesini aldı. Alagöz hakkında ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘hürriyeti tahdit’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında beş sayfalık yazılı ifade veren iş insanı Sadullah Alagöz’se çocuğun iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdü.

Ancak Adli Tıp Kurumu’nun 1 Aralık 2022 tarihli raporuna göre çocuğun pantolonunda ‘cinsel saldırılarda önemli bir kanıt’ olduğu belirtilen prostat spesifik antijen (PSA) tespit edildi.

Alagöz, soruşturma kapsamında ifade vermeden bir hafta önce, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Alagöz, Yılmaz’la birlikte fotoğraflarını Instagram hesabına koyarken şu notu düştü: “Ankara İl Emniyet Müdürümüz Servet Yılmaz’a değerli hediyelerinden ve misafirperverliğinden dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum.”

Aile bakanıyla görüştü

İstismar dosyasına müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’sa, Alagöz’ü 2 Şubat’ta bakanlıktaki makamında ağırladı.

Alagöz bakanla fotoğrafını da yine Instagram hesabında şu notla paylaştı: “Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Derya Yanık hanımı makamında ziyaret ettim. Hoş sohbeti ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum.”

Konu hakkında basın müşaviri aracılığıyla yanıt veren Bakan Yanık, “O kişiyi tanımıyorum, bir heyetle birlikte geldi” demekle yetindi.