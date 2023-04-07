‘Erdoğan sayesinde’ afişleri hakaret ve ‘seçim düzenini bozma’ sayıldı

‘Erdoğan sayesinde’ afişlerinin tasarımcısı görsel iletişimci Mahir Akkoyun’un, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ ve ‘seçim düzenini bozmak’la suçlandığı belirtildi.

Akkoyun, savcının adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahir Akkoyun’un tasarladığı ‘Erdoğan sayesinde’ afişlerinden. (Twitter)

Ekonomik kriz ve hak ihlalleri hakkında eleştirel görsel tasarımlar yapıp sosyal medyada paylaşan Mahir Akkoyun gözaltına alınmıştı. Akkoyun’un tasarladığı ‘Erdoğan sayesinde’ çıkartmaları, son dönemde reyonlardaki ürünlerin üstüne yapıştırılıyor.

Gözaltına alınan Akkoyun, önce Konak ilçesindeki güvenlik şubeye, ardından da Bayraklı Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri devam eden Akkoyun’un ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘seçim düzenini bozmak’la suçlandığı bildirildi.

Akkoyun için Twitter’dan destek mesajları da atılırken, adliye önüne çok sayıda kişi geldi.

Mahir Akkoyun için adliye önünde eylem. (Diken)

Adliye önünde toplanan Gençlik Devirecek hareketi üyelerinin sözcüsü şunları söyledi:

*Bugün sabah saatlerinde Gençlik Devirecek çalışmamızın görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

*Günlerdir sosyal medyada milyonlarca insanın paylaştığı, yoksulluğa ve zamlara dikkat çeken stickerları tasarlamış olmak bu ülkenin savcısı tarafından suç kabul edilmiş durumda.

*Ne Mahir’in tasarımlarında ne de Gençlik Devirecek imzalı afişler ve stickerlarda herhangi bir hakaret suçu bulunmamaktadır. Miting meydanlarında bas bas bağırıp “Ben bir ekonomistim, bu ülkenin ekonomisi benden sorulur” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mevcut ekonomik krizin bir numaralı sorumlusudur.

*Enflasyonun yükselmesinin de zamların her geçen gün artmasının da yoksulluğun giderek derinleşmesinin de tek sorumlusu bu ülkeyi yöneten AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır.

*Biz hayatımız boyunca AKP iktidarından başka iktidar görmemiş gençleriz. Bu ülkede biz her geçen gün yoksullaşıyorsak bunun sebebi AKP iktidarıdır. Bu yoksulluğu ve zamları eleştirmek suç değildir.

*14 Mayıs seçimlerine günler kala tasarımcı Mahir Akkoyun’un gözaltına alınması tüm muhalefete bir gözdağıdır. Mahir’le dayanışmak bugün en temel görevdir.

*Bizler bir kez daha yineliyoruz, eğer bu ülkede yoksulluk varsa, zam varsa, geleceksizlik varsa bunun sebebi AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır.