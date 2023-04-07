Savcı Doğan Öz’ün katili MHP aday listesinde

12 Eylül öncesinde kontrgerillaya ilişkin soruşturma yürütmek isterken öldürülen savcı Doğan Öz’ün katili İbrahim Çiftçi, MHP’den Ankara 1’inci bölge milletvekili adayı yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İbrahim Çiftçi. (Facebook)

MHP’nin milletvekili aday listesi, dün yayımlandı. Listede, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un Mersin’de 4’üncü sıraya kaydırılması dikkat çekmişti. Kılavuz, Sinan Ateş cinayetinde tetikçiyi kaçıran eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın gözaltına alınmasını engellemekle suçlanıyor.

MHP’nin milletvekili aday listesinde dikkat çeken başka bir ayrıntı daha var. Ankara Gazetecisi sitesindeki habere göre savcı Doğan Öz cinayetinin sanığı İbrahim Çiftçi, Ankara 1’inci bölgeden milletvekili adayı gösterildi. Çiftçi, Mevlüt Karakaya, Önder Kahveci ve Eyüp Yıldız’dan sonra 4’üncü sırada yer aldı.

İbrahim Çiftçi kimdir?

12 Eylül öncesinde cinayet işleyen MHP’lileri araştıran ve kontrgerilla konusunda dönemin başbakanı Bülent Ecevit’e rapor hazırlayan savcı Doğan Öz, Ankara’da 24 Mart 1978’de öldürüldü.

Cinayet şüphelisi olarak Ülkü Ocakları mensubu İbrahim Çiftçi gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden İbrahim Çiftçi, 3 Ağustos 1979’da idama mahkum edildi. Sonraki süreçte Askeri Yargıtay’la mahkeme arasında dosya gelip gitti. Çiftçi, dört kez idama mahkum edildi.

Mahkeme, en sonunda Çiftçi hakkında beraat kararı vermek zorunda kalırken, gerekçe şöyle açıklanmıştı: “Sanık İbrahim Çiftçi’nin Doğan Öz’ü taammüden öldürdüğü mahkememizce sabit görülmüş, ancak As. Yargıtay Daireler Kurulu kararları mahkememizi bağlayıcı nitelikte bulunduğundan sanık İbrahim Çiftçi hakkındaki 7/8‘lik oyçokluğuna dayanan bozma ilamına uyularak sırf bu hukuki zorunluluk nedeniyle sanık İbrahim Çiftçi’nin beraatine…”