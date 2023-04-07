Millet ittifakından dört parti YSK’ya ek protokol sundu

Tek listede anlaşan millet ittifakındaki dört siyasi partiden temsilciler Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ek protokol sundu. Dört parti CHP listelerinden seçime girecek.

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Demokrat Parti, Gelecek, DEVA ve Saadet partileri millet ittifakı protokolündeki değişikliği YSK’ya bildirdi.

Dört parti millet ittifakı çatısı altında seçime girmeyeceklerini bildirdi.

Tek liste hazırlıklarıyla ilişkili bu değişiklik ittifaktan çekilme anlamı taşımıyor. Bildirimle listelerin ortaklaşmasının önü açılıyor. Dört parti CHP listelerinden seçime girecek.

YSK önünde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şunları söyledi: “Daha önce millet ittifakı olarak protokolü sunmuştu. Bugün seçim ittifakına ek bir protokol sunduk. CHP ve İYİ Parti kendi logolarıyla seçime katılacak. Diğer dört parti CHP listelerinden seçime girecek.”

Yeni seçim sistemine göre partilerin tek listeden girmesi daha çok milletvekili çıkarmalarını sağlayabilir.