Akşam Postası / 6 Kasım 2023

Gazeteci Tolga Şardan hakkında tahliye kararı

Tutuklu T24 yazarı Tolga Şardan hakkında tahliye kararı verildi.

İsrail karşı saldırıda: En az 10 bin Filistinli öldü

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 10 bini geçti.

‘Atatürk 1881-1919’ filmi gişede rekor kırdı

Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı ‘Atatürk 1881-1919’ filminin birinci kısmı vizyona girdiği ilk üç günde 269 bin 113 seyirciyle yılın ‘en iyi açılış yapan yerli drama’ filmi oldu.

YKS ve KPSS tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 8-9 Haziran 2024’te yapılacağını açıkladı.

Tesla’dan ucuz araç hamlesi

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya’da ucuz elektrikli araç üretmek için kolları sıvadı.

Araç kiralama şirketinden temettü ödemesi

Borsa İstanbul’da işlem gören Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ, hissedarlarına temettü (kar payı) avansı dağıtacak.

Cem Garipoğlu’nun babasından mezarın açılması için başvuru

Cem Garipoğlu’nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, oğlunun mezarının açılması (Feth-i Kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılmasını talep etti.