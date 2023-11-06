Blinken: Kalıcı barış için önemli görüşmeler yapıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı barış şartlarının oluşturulması amacıyla bölge ülkeleriyle çok önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

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Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından Esenboğa Havalimanı’nda ABD’li gazetecilere konuştu.

AA’nın haberine göre Blinken, Fidan’la ‘çok iyi, uzun ve verimli bir görüşme’ yaptıklarının altını çizdi.

Blinken, Gazze’deki sivillerin yaşadıklarından dolayı ABD’nin de kaygılandığını vurgulayarak bu konuda çalışıldığını ve İsrail ile ‘sivil kayıpları en aza indirmek konusunda’ görüştüklerini belirtti.

Blinken, Gazze’den sivillerin çıkarılması konusunda farklı bölge ülkelerini ziyaret ettiklerini ve ülkelerde her birinin etkilerini kullanarak çatışmanın bölgeye yayılmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Savaşın bölgeye yayılmasını önlemenin kritik öneme sahip olduğunu ve bölge ülkelerinin de bu amaç için büyük çaba gösterdiğini belirten Blinken, şunları kaydetti:

“İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için şartların oluşturulması için bölge ülkeleriyle çok önemli görüşmeler yaptık. Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz, bu krizi çözmeye çalışırken sonrasını da düşünüyoruz ve bu konuda önümüzde daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz.”