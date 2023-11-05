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Yaramazlara biraz batar!

Blinken Ankara’ya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevkidaşı Hakan Fidan’la görüşmek üzere Ankara’ya geldi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara’ya getiren uçak, saat 23.58’de Esenboğa Havalimanı’na indi.


Blinken’ı, Esenboğa Havalimanı’nda, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika’dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Dışişleri Bakanı Fidan’la mevkidaşı Blinken arasında bugün yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Blinken geliyor

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