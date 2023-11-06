‘Filistin’in cesur kızı’ Ahid et-Temimi gözaltına alındı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde ‘Filistin’in cesur kızı’ olarak tanınan Ahid et-Temimi’yi gözaltına aldı.

Fotoğraflar: AA

Henüz 11 yaşındayken 2011 yılında İsrailli askerlere meydan okuduğu için ‘cesur kız’ olarak anılan aktivist Temimi, evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Temimi’nin annesi Neriman Temimi, İsrail askerlerinin baskın sırasında evlerine zarar verdiklerini ve kullandıkları cep telefonlarına da el koyduklarını söyledi.

AA’ya konuşan İsrailli bir ordu sözcüsü, Batı Şeria’da ‘terör ve kışkırtıcılık faaliyetleri’ suçlamasıyla Ahid Temimi’nin de aralarında yer aldığı çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi: “Temimi sorgulanmak üzere İsrail güvenlik birimlerine teslim edildi.”

Temimi’nin babası da birkaç gün önce İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İsrail basını, Temimi’nin sosyal medyada Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinde ikamet eden yerleşimcilere yönelik şiddet içerikli paylaşımlar yaptığını iddia etti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Twitter (X) hesabı üzerinden Temimi’nin ters kelepçeyle gözaltına alındığı anın fotoğrafını paylaşarak “Daha önceden İsrail askerlerine saldırmaktan hüküm giymiş” Temimi’yi gözaltına alan askerleri tebrik etti.

כל הכבוד לכוחות צה"ל שעצרו הלילה את המחבלת ו"פעילת זכויות האדם" עהד תמימי מנבי סאלח שהורשעה בעבר בתקיפת חיילי צה"ל ומאז פרוץ המלחמה מביעה הזדהות ותמיכה בחיות האדם הנאצים ברשתות החברתיות. אפס סובלנות עם מחבלים ועם תומכי טרור! רק ככה! pic.twitter.com/YeozAiUxvd — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 6, 2023

Temimi 2017’de İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve sekiz ay hapis yatmıştı.

Hayatında üç kez İsrail kurşunuyla yaralanan Temimi, Hanzala Cesaret Ödülü’nün de sahibi.