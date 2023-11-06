Yaşlanmayı yavaşlatmak için sekiz öneri

Bilim insanları, vücudun yaşlanma sürecini altı yıl yavaşlatabilecek sekiz sağlık önlemi belirledi.

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The Guardian’ın aktardığına göre bilimsel araştırma ortalama 47 yaşında 6 bin 500’den fazla yetişkinden elde edilen verilere dayanıyor.

Araştırmacılar, kardiyovasküler sağlığı çok iyi kişilerin biyolojik olarak gerçek yaşlarından yaklaşık altı yaş daha genç olduğunu söyledi.

Araştırmacılar kalp sağlığını, ‘Hayatın Sekiz Esası’ dedikleri değiştirilebilir dört yaşam tarzı ve vazgeçilebilir dört alışkanlık üzerinden tanımladı.

Liste şöyle: