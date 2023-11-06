‘Atatürk 1881-1919’ filmi gişede rekor kırdı

Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı ‘Atatürk 1881-1919’ filminin birinci kısmı vizyona girdiği ilk üç günde 269 bin 113 seyirciyle yılın ‘en iyi açılış yapan yerli drama’ filmi oldu.

Disney+’ın yayınlamaktan vazgeçtiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele’ye giden hikayesinin anlatıldığı ‘Atatürk’ filmlerinin birinci kısmı 3 Kasım’da sinemalarda gösterime girdi.

Aras Bulut İynemli’nin Atatürk’ü, Songül Öden’in Zübeyde Hanım’ı, Mehmet Günsür’ün Ali Rıza Efendi’yi, Sarp Akkaya’nın Enver Paşa’yı, Mehmet Günsür’ün Ali Rıza Efendi’yi canladırdığı filmin ilk kısmı, Atatürk’ün Milli Mücadele’nin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemleri konu ediniyor.

Box Office Türkiye’nin açıkladığı rakamlara göre film, gösterime girdiği ilk üç günde 269 bin 113 seyirciyle gişenin zirvesine oturdu.

Film, yılın en iyi açılış yapan yerli drama filmi oldu.

Yılın en iyi açılış yerli içerikleri arasında 439 bin 559 seyirciyle animasyon filmi ‘Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa’ yer alıyor.