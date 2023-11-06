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Yaramazlara biraz batar!

YKS ve KPSS tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 8-9 Haziran 2024’te yapılacağını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Bakanın duyurduğu diğer sınav tarihleri şöyle:


  • Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan
  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz
  • Alan Bilgisi 1’inci gün oturumları 20 Temmuz’da, 2’nci gün oturumları 21 Temmuz
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos
  • KPSS Ön Lisans 1 Eylül
  • KPSS Ortaöğretim 15 Eylül
  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül

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YKS ve KPSS tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 8-9 Haziran 2024’te yapılacağını açıkladı.