Araç kiralama şirketinden temettü ödemesi

Borsa İstanbul’da işlem gören Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ, hissedarlarına temettü (kar payı) avansı dağıtacak.

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Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor.

halkaarz.net’in aktardığına göre Escar, hissedarlarına temettü dağıtacak.

Habere göre şirket yarından itibareni 2023 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği kardan 92 milyon lirayı hissedarlarına kar payı avansı olarak dağıtacak.

Şirket, hisse sahiplerine 1 lira nominal değerli hisse başına net 1,53 avans kar payı ödeyecek.