Akşam Postası / 5 Kasım 2023

Ortadoğu’daki kan banyosundan ekranlara taşan görüntülerin gölgesinde kaldı ama geçtiğimiz hafta Astana’da önemli bir zirve gerçekleşti. Kazakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) toplantısı, nispeten daha sakin bir gündeme sahipti belki ancak önemsiz denilemezdi.