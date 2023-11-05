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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 5 Kasım 2023

Kılıçdaroğlu partisine de yenildi; CHP Özgür Özel’e ’emanet’

Kemal Kılıçdaroğlu CHP delegelerinden umduğunu bulamayarak genel başkanlık koltuğunu da kaybetti. Yeni lider Özgür Özel.

Kılıçdaroğlu Twitter’dan veda etti: Özgür Özel’e başarılar diliyorum

Gözler ‘Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım’ diyen gazeteci Barış Yarkadaş’ta

Bir başka Astana

Dilan ve Engin Polat tutuklandı

Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 12 kişi ‘kara para aklamak’ dahil altı suçtan tutuklandı. Altı kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


‘Bataklığa’ düşmeyin: Klişeler zalimin işine yarar

Ali Koç: Ey Fenerbahçe camiası ayaklanın

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Fenerbahçe camiasına ‘ayaklanma’ çağrısı yaptı.

Çoklu yumurtalık kistinden mustarip kadınlara bir iyi bir kötü haber

Japon uzman uyardı: İzmir’de 6,5 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Japon deprem uzmanı Yoşinori Moriwaki İzmir’de 6,5 büyüklüğünde deprem beklediklerini belirterek hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.

Dipsiz kuyu: Kumar bağımlılığı

Filipinler’de gazeteci canlı yayında öldürüldü

Filipinler’de gazeteci Juan Jumalon, canlı yayın sırasında silahlı saldırı sonucunda öldürüldü.

Enkazdan ‘dekor’ çıkardılar: Hatay’da çekilen film topa tutuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan Hatay’da, depremzedelerin gözü önünde çekilen ‘Şahsi Meselemiz’ adlı film sosyal medyada topa tutuldu. Hataylı depremzedeler imza kampanyası başlatarak film ekibi ve yapımcısına ‘duyarlılık çağrısında bulundu.

SON HABERLER

Akşam Postası / 5 Kasım 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Bir başka Astana

Ortadoğu’daki kan banyosundan ekranlara taşan görüntülerin gölgesinde kaldı ama geçtiğimiz hafta Astana’da önemli bir zirve gerçekleşti. Kazakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) toplantısı, nispeten daha sakin bir gündeme sahipti belki ancak önemsiz denilemezdi.