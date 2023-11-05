Akşam Postası / 5 Kasım 2023

Kılıçdaroğlu partisine de yenildi; CHP Özgür Özel’e ’emanet’
Kemal Kılıçdaroğlu CHP delegelerinden umduğunu bulamayarak genel başkanlık koltuğunu da kaybetti. Yeni lider Özgür Özel.
Kılıçdaroğlu Twitter’dan veda etti: Özgür Özel’e başarılar diliyorum
Gözler ‘Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım’ diyen gazeteci Barış Yarkadaş’ta
Dilan ve Engin Polat tutuklandı
Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 12 kişi ‘kara para aklamak’ dahil altı suçtan tutuklandı. Altı kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Ali Koç: Ey Fenerbahçe camiası ayaklanın
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Fenerbahçe camiasına ‘ayaklanma’ çağrısı yaptı.
Japon uzman uyardı: İzmir’de 6,5 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
Japon deprem uzmanı Yoşinori Moriwaki İzmir’de 6,5 büyüklüğünde deprem beklediklerini belirterek hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.
Filipinler’de gazeteci canlı yayında öldürüldü
Filipinler’de gazeteci Juan Jumalon, canlı yayın sırasında silahlı saldırı sonucunda öldürüldü.
Enkazdan ‘dekor’ çıkardılar: Hatay’da çekilen film topa tutuldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan Hatay’da, depremzedelerin gözü önünde çekilen ‘Şahsi Meselemiz’ adlı film sosyal medyada topa tutuldu. Hataylı depremzedeler imza kampanyası başlatarak film ekibi ve yapımcısına ‘duyarlılık çağrısında bulundu.