Erdoğan’a göre ha Kılıçdaroğlu ha Özel

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’de lider değişikliği için, “Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı?” dedi.

Tayyip Erdoğan. (ANKA)

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP delegelerinden umduğunu bulamayarak genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel’e kaptırmıştı.

ANKA’nın haberine göre Erdoğan Rize’deki konuşmasında şunları söyledi:

“Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay Bay Kemal Edirne’deki teröristbaşı (Selahattin) Demirtaş’a, (Osman) Kavala’ya ‘Bay bay’ dedi. Peki kongreyi kazanan zat, o kime selam verdi? O da aynen Demirtaş’a selam verdi, Kavala’ya selam verdi… Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı, yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber omuza omuza yürüdüler. Zannettiler ki terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12-13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin. Kazanan zat, sen de onlarla beraberdin.”