Enkazdan ‘dekor’ çıkardılar: Hatay’da çekilen film topa tutuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan Hatay’da, depremzedelerin gözü önünde çekilen ‘Şahsi Meselemiz’ adlı film sosyal medyada topa tutuldu. Hataylı depremzedeler imza kampanyası başlatarak film ekibi ve yapımcısına ‘duyarlılık çağrısında bulundu.

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6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler, 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine ve on binlerce binanın yıkılmasına neden olmuştu.

11 ilde yıkıma neden olan depremde en büyük hasarı ise Hatay almıştı. Depremin üzerinden dokuz ay geçmesine karşın bölgede hala birçok temel sorun çözülebilmiş değil.

Hataylılar depremin travmalarını hala taşırken, gözlerinin önüne kurulan bir film seti tepki çekti.

Yönetmenliği Gürsel Ateş’in, yapımcılığını ise Bülent Durgun’un yaptığı ‘Şahsi Meselemiz’ adlı film için önceki gün Hatay’da enkazların ortasında çekime başlandı. Yaklaşık bir ayda tamamlanması planlanan filmin galası da 6 Şubat’ta Hatay’da yapılacak.

Eşini kaybeden depremzede bir kadının yaşadıklarını anlatacak filmin depremzedelerin hassasiyetlerini görmezden gelerek gözleri önünde travmalarını tetikleyecek biçimde çekilmesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Yapımcı Durgun’un filmin çekimlerine “7 buçuk aydır hazırlanıyoruz” demesi, oyunculardan Hilal Anay’ın “Eşini kaybetmiş birini canlandırıyorum. Sahneleri oynarken aslında oynamıyoruz, yaşıyoruz. Çünkü 50 metre ötemizde bu acıyı sekiz ay öncesinde sıcağı sıcağına yaşamış insanlarla birlikte çekiyoruz. Temas halindeyiz, çok yakınız. Sahne bittiğinde göz göze geliyorum ve o an bir oyuncu için bence tarif edilemez” diye konuşması öfkeyi daha da artırdı.

Birçok kişi, insanlar yakınlarının cenazelerine bile ulaşamamış, kalacak çadır, içecek su bulamamışken film hazırlıklarına başlanılmasını topa tuttu.

Biz molozlar arasında en temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyorken kan emiciler gelip yasını bile tutamadığımız acılarımız üzerinden para kazanacak, belki "Tüm gelirler deprem bölgesine harcanacaktır." diye ağızlarımıza birer parmak bal çalacaklar. Bizim acımız, sizin pr meseleniz. https://t.co/MhU9lOJC5y — varoluşsal pains ve akademik tears 🌈 (@sonfeciecee) November 3, 2023

Gerçekten pes. Bir kişi biz ne yapıyoruz demedi mi ya… Galayı da 6 Şubat'ta Hatay'da yapın tam olsun. Dekor diye kullanılan o enkazlardan ceset çıkıyor hâlâ… https://t.co/FJE1cacpiZ — Melike Şahin (@melikessahin) November 3, 2023

Tolga bey rolünüz nedir? Depremin dördüncü günü Defne'ye gelip "malzeme yok sizi kurtaramayız deyip" halkın kurtardığı depremzedelerle fotoğraf çekilmeye çalışan AFAD görevlisi mi? https://t.co/hMYYmsEfus — Aylin Açıkgöz (@AylinAcikgozTip) November 3, 2023

Neyi anlatacaksiniz? 4 gun ambulans bile yoktu enkazda eli gorunen insanlara vatandaslar serum takti yasatabilmek icin. Cogu soguktan öldü. Fransiz ekipleri enkaz kaldirmaya gelen Afad ekiplerine biz can kurtarmaya geldik diye rest cekti fakat emir buyuk yerdendi yetkili afaddi… https://t.co/BrmOf2hZQj — angelica (@canyoublessme) November 3, 2023

Tepkilerin ardından film ekibi sosyal medya hesaplarını gizlerken, Hataylı depremzedeler de bir imza kampanyası başlatarak, ‘yıkılan şehirlerini ve enkazlarını dekor olarak kullanan’ film ekibi ve yapımcısına çağrıda bulundu. Açıklama şöyle:

‘Gerçekliğimiz kurgu malzemesi oluyor’

*Yaşadığımız bu felaketin belgesel niteliğinden uzak, bir film projesi halinde depremzedelerin ruh hali düşünülmeden; yıkılan şehrimiz ve enkazımız dekor malzemesi olarak kullanılan, gerçekliğimizin bir kurgu malzemesi haline gelme riski taşıyan bu film ekibinden ve yapımcısından bir özeleştiri veya açıklama bekliyoruz.

*Acılarımız hala taze ve travmalarımız her geçen gün tetiklenirken; depremzedelerin gözü önünde çekilen bu filmin tüm depremzedeleri derinden etkileyeceğini biliyoruz.

*Biz depremzedeler olarak, bu felaketin bir film olarak sunulmasından ziyade öznelerin deneyimleri ve mağduriyetlerinin şeffafça ortaya konulduğu bir belgesel niteliği taşıyabilecek bir işle ortaya konulmasını gerektiğini görüyoruz. İhmallerin giderilebilmesi ve şehrimizde bu tarz acıların tekrar yaşanmaması için yapımcıları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.

*Film projesinin aynı duyarsızlıkla devamına karar verildiği halde iptali için kamuoyu baskısı oluşturulacağını bilmenizi isteriz. Sesimizin ve gerçeğimizin duyurulmasından imtina etmeyeceğimizi, belgesel niteliği taşıyacak ve Hatay halkına katkı sağlayacak projelere canı gönülden destek vereceğimizi belirtmek isteriz.