Ali Koç: Ey Fenerbahçe camiası ayaklanın

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Fenerbahçe camiasına ‘ayaklanma’ çağrısı yaptı.

Fotoğraf: AA

Koç kulübün yüksek divan toplantısında konuşuyor.

Konuşmasında hafta içinde hakemlikten istifa eden Kemal Yılmaz’ın Twitter paylaşımını okutan Koç şunları söyledi: “açıklamaları, Türk futbolunda bir milat olmalı. Türk futbolun yozlaşması bu açıklamada gizli. Adam Fenerbançe lehine penaltı kararı verdim diye bana maç verilmedi diyor. Adam daha de desin. Ey Fenerbahçe camiası ayaklanın… Bakın neler dönüyor. TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) başkanının yerinde olsam Riva’dan bir dakika ayrılmam, bu işin dibine inerim! Bu adamı da korumaya alırım.”

Yılmaz mesajında, kendisine maç verilmemesine ilişkin kararı, ‘tüm hakemlerin sahada yönetmelikler dahilinde özgür, tarafsız ve adil karar verme süreçlerini engelleyici veya zorlaştırıcı bir yaklaşım’ olarak değerlendirmişti.

Değerli Futbol Kamuoyuna Bilgilendirmemdir. Saygılarımla. pic.twitter.com/v8R6gFYuXJ — Kemal Yılmaz (@hakemal_) November 3, 2023

Koç, dürüst hakemleri Yılmaz örneğinde olduğu gibi istifa etmeye çağırdı.

Güncellenecek…