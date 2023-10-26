Erden Timur’a 30 günlük ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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TFF‘nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre cezanın gerekçesi Timur’un ‘sportmenliğe aykırı hareket’i ve ‘hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar’ı. Bu arada Timur’a ayrıca 143 bin lira da para cezası kesildi.

Timur böylece bir ay boyunca resmi müsabakalarda stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya benzeri her türlü faaliyetten uzak tutulacak.

Ne olmuştu?

17 Ekim’de A Spor’da konuşan Timur, dönemin Merkez Hakem Kurulu başkanı Lale Orta’nın bir maçtaki tartışmalı bir pozisyonun VAR görüntüsünü Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a gönderdiğini öne sürmüştü.

Hem Lale Orta hem de Ali Koç iddiayı yalanlamıştı. Fenerbahçe bu iddiası nedeniyle Timur’un cezalandırılması istemişti.

TFF bunun üzerine harekete geçmişti.

Hak mahrumiyeti cezası nedir?

Timur’a verilen hak mahrumiyeti cezası “