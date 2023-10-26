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Yaramazlara biraz batar!

Erden Timur’a 30 günlük ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Fotoğraf: AA

TFF‘nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre cezanın gerekçesi Timur’un ‘sportmenliğe aykırı hareket’i ve ‘hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar’ı. Bu arada Timur’a ayrıca 143 bin lira da para cezası kesildi.


Timur böylece bir ay boyunca resmi müsabakalarda stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya benzeri her türlü faaliyetten uzak tutulacak.

Ne olmuştu?

17 Ekim’de A Spor’da konuşan Timur, dönemin Merkez Hakem Kurulu başkanı Lale Orta’nın bir maçtaki tartışmalı bir pozisyonun VAR görüntüsünü Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a gönderdiğini öne sürmüştü.

Hem Lale Orta hem de Ali Koç iddiayı yalanlamıştı. Fenerbahçe bu iddiası nedeniyle Timur’un cezalandırılması istemişti. 

TFF bunun üzerine harekete geçmişti.

Hak mahrumiyeti cezası nedir?

Timur’a verilen hak mahrumiyeti cezası “

Erden Timur PFDK’ya sevk edildi

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AYM’nin gerekçeli Can Atalay kararı: Yargıtay, AYM içtihadına aykırı davrandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edildikten sonra TİP’ten Hatay milletvekili seçilen avukat Can Atalay’la ilgili hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı.

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