Diken

Yaramazlara biraz batar!

Netanyahu geri adım atmıyor: Rehineler bırakılmadan ateşkes yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rehineler serbest bırakılmadıkça ateşkese yanaşmayacaklarını tekrarladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Saldırıda 240’ın üzerinde kişi rehin alınmıştı.


AA’nın haberine göre Netanyahu, Hamas’ın elindeki rehineler serbest bırakılmadıkça ateşkes olmayacağını, bunu da ‘hem düşmanlarına hem de dostlarına’ söylediklerini kaydetti.

Netanyahu, önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tel Aviv’de yaptıkları görüşmenin ardından da benzer şeyler söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, önceki hafta “Bir duraklamaya ihtiyacımız var. Bir duraklama esirleri dışarı çıkaracak zamanı sağlayabilir“ demişti.

Netanyahu ‘insani ateşkes’ için şart koştu: Önce rehineler bırakılsın

SON HABERLER

Akşam Postası / 5 Kasım 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Bir başka Astana

Ortadoğu’daki kan banyosundan ekranlara taşan görüntülerin gölgesinde kaldı ama geçtiğimiz hafta Astana’da önemli bir zirve gerçekleşti. Kazakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) toplantısı, nispeten daha sakin bir gündeme sahipti belki ancak önemsiz denilemezdi.