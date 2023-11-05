Filipinler’de gazeteci canlı yayında öldürüldü

Filipinler’de gazeteci Juan Jumalon, canlı yayın sırasında silahlı saldırı sonucunda öldürüldü.

Fotoğraf: Juan Jumalon



‘DJ Johnny Walker’ olarak da bilinen radyo programcısı Jumalon’un Facebook’taki canlı yayını sırasında Calamba’daki evine ‘dinleyici’ olarak giren saldırgan iki el ateş etti.

Polis, saldırganın, Jumalon’un altın kolyesini alarak kendisini dışarda bekleyen işbirlikçisiyle kaçtığını belirtti.

Saldırının nedeninin bilinmediği ifade edilen açıklamada, saldırganların yüzünün canlı yayında görülmediği ancak kimliklerine ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., gazetecilere yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini söyledi: “Basın özgürlüğünü tehdit edenler eylemlerinin tüm sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklardır.”

Jumalon 1986’dan beri öldürülen Filipinli 199’uncu gazeteci.