Gözler ‘Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım’ diyen gazeteci Barış Yarkadaş’ta

CHP genel başkanlığına Özgür Özel seçilince sosyal medyada “Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım” diyen gazeteci Barış Yarkadaş akla geldi.
Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen CHP 38’inci Olağan Kurultayı’nda Özel ikinci turda 812 delegenin oyunu alarak CHP’nin 8’inci genel başkanı oldu. 536 oyda kalan Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa veda etti.
Seçimin ardından Barış Yarkadaş’ın eylül ayında TV100’de katıldığı canlı yayında kullandığı “Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım” sözleri gündeme geldi.
Sosyal medyada Yarkadaş’ın bu sözleri yeniden dolaşıma girerken, ‘Barış Yarkadaş’ etiketi Twitter’da TT (Trend Topic) oldu.
Kurultayın sonuçlanmasının ardından Kılıçdaroğlu’na övgü düzen Yarkadaş Özel’le ya da ‘vaadi’yle ilgili herhangi bir ifade kullanmadı.
Yarkadaş’la ilgili tweetlerin bazıları şöyle: