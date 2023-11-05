Gözler ‘Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım’ diyen gazeteci Barış Yarkadaş’ta

Sayın genel başkan;



Türkiye’nin demokratikleşmesi için canla başla mücadele verdiniz.



Geride kalan yıllar içinde biz seçmenleri utandıracak hiçbir şey yapmadınız.



Sizi Türk siyasetinde hep güzel hatırlayacak ve öyle anlatacağız.



Türkiye ve CHP için verdiğiniz mücadele… https://t.co/h1jlwoBrCd