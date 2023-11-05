Kılıçdaroğlu Twitter’dan veda etti: Özgür Özel’e başarılar diliyorum

CHP genel başkanlığını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, vede mesajını Twitter’dan verdi. Kılıçdaroğlu yeni lider Özgür Özel’e başarılar diledi.
Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:
“Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum.”
Saat 03:00 sularında sonuçlanan genel başkanlık yarışında Kılıçdaroğlu hem ilk turda, hem ikinci turda Özel’in gerisinde kalmıştı. Kılıçdaroğlu kaybedeceği belli olunca ikinci turu sonuçlarının açıklanmasını beklemeden kurultay salonundan ayrılmıştı.