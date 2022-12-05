Akşam Postası / 5 Aralık 2022

Baz etkisi kendini gösterdi: TÜİK’e göre enflasyon yıllık yüzde 84

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon kasımda aylık yüzde 2,88 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu. Böylece baz etkisiyle 24 yılın zirvesinden dönüş yaşanmış oldu. TÜİK, ekim enflasyonunu yıllık yüzde 85,51 olarak açıklamıştı.

Bahçeli’nin ‘altılı masa’daki cumhurbaşkanı adayı ‘sınıf arkadaşı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak sınıf arkadaşını (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) görmek istediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Sistem değişikliğine ihtiyaç var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 Aralık’ta duyurduğu vizyon belgesiyle ilgili “Tek adam rejiminin sonuçlarını yaşıyor ve görüyoruz. Sistem değişikliğine ihtiyaç var. Bunu anlattım” dedi.

DİSK’in asgari ücret talebi: Net 13 bin 200 TL

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücretinin net 13 bin 200 TL olması gerektiğini açıkladı.

Babacan ‘aday araştırması’ için talimat vermiş: Zamanı geliyor, hazırlanın

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanmak için partililerine talimat verdiğini de kaydetti.

Bozdağ, 72 gündür veremedikleri teklifin ayrıntılarını paylaştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü teklifiyle birlikte Anayasa’nın 41’inci maddesine “Evlilik birliği kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir” maddesinin ekleneceğini açıkladı.

Fuat Oktay konuştu, AKP sıraları boş kaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katıldığı TBMM’deki bütçe görüşmelerine AKP’li vekillerin az sayıda katılması CHP’lilerin dikkatini çekti: “AKP’liler sadece milletten değil kendi kadrolarından da ümidi kesmiş.”

AKP ve MHP’nin hedefindeki BİM yöneticisi neredeyse bakan oluyormuş

Yüksek gıda fiyatları nedeniyle hedef alınınca hükümete çıkışan BİM yöneticisi Galip Aykaç’ın 2018’de tarım ve orman bakanı olarak atanması için hayatını kaybeden eski İBB başkanı Kadir Topbaş’ın ailesi tarafından kulis yapıldığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da atamadan son anda vazgeçtiği öne sürüldü.

İçişleri: İBB soruşturması cumaya kadar tamamlanacak

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında açılan soruşturmanın cumaya kadar tamamlanacağını söyledi.