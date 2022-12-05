Babacan ‘aday araştırması’ için talimat vermiş: Zamanı geliyor, hazırlanın

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanmak için partililerine talimat verdiğini de kaydetti.

Babacan, hükümetin “Ekonomi büyüdü” söylemini de eleştirerek, “Büyüdüyse, bu büyümeden bizim işçimiz de memurumuz da emeklimiz de pay alsın. Ekonomiden sadece sermaye pay alıyorsa bu sosyal devlet değildir, bu enflasyon yoluyla yapılmış bir hırsızlıktır” dedi.

Ali Babacan, aday için partililerine talimat verdi. (AA)

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu sabah FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programında gündemi değerlendirdi. Babacan’ın konuşmasının satır başları şunlar:

‘Erdoğan yeni ortaklar arıyor’

*Erdoğan yanına yeni ortaklar arıyor. Bizim Altılı Masa’nın partilerinden bir partiyi denedi olmadı. İkinci partiyi denedi olmuyor. Bakalım ‘altılı masa’daki partilerden kime, nasıl bir şey yapacak. Belli ki ortağından memnun değil.

*Yeni bir ortak bulsa belki bu ortağı (MHP) kenara koymak isteyebilir önümüzdeki seçimlerde. Onu da bulamıyor. Kimse bu kadar büyük yanlışın ve hatanın içine ortak olarak girmek istemiyor. Bana göre mecburi bir ortaklık söz konusu. Artık birbirlerine katlanacaklar.

‘Adayın zamanı geliyor’

*(Cumhurbaşkanı adayı) Havuzu çok geniş tutuyoruz. Hiçbir ismi dışlamıyoruz. Arkadaşlarımıza ‘Zamanı geliyor, herkes bir zihin egzersizi yapmaya başlasın’ dedim. Parti içi bir istişare sürecini başlatacağız.

Asgari ücret açıklaması

*Hükümet, ‘Asgari ücreti artırdım’ derken asgari ücreti kendi cebinden ödemiyor. Asgari ücreti iş verenin cebinden ödüyor. Dolayısıyla asgari ücret tespitinde buna da dikkat etmek gerekiyor.

*Biz sadece onlara bir formül veriyoruz. Gerçek enflasyonu alın hiç kimse gelir kaybına uğramasın, mağdur olmasın. Üzerine bir de refah payı koyun. Çünkü hükümet, ‘Ekonomi büyüdü’ diyor. Büyüdüyse, bu büyümeden bizim işçimiz de memurumuz da emeklimiz de pay alsın. Ekonomiden sadece sermaye daha çok pay alıyorsa bu sosyal devlet değildir, bu enflasyon yolu ile yapılmış bir hırsızlıktır.