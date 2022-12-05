Nebati, baz etkisiyle yüzde 84 olan enflasyona sevindi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun baz etkisiyle yüzde 84,39 açıklanmasını “Baz etkisiyle enflasyon düşüş trendine girdi” diye yorumladı. Ancak fiyatlar artmaya devam ediyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon kasımda aylık yüzde 2,88 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu. Böylece baz etkisiyle 24 yılın zirvesinden dönüş yaşanmış oldu. TÜİK, ekim enflasyonunu yıllık yüzde 85,51 olarak açıklamıştı.

Üretici fiyatları aylık yüzde 0,75 artarken, yıllık yüzde 157,69’dan baz etkisiyle yüzde 136’ya düştü. Üretici fiyatları on iki aylık ortalamalara göre yüzde 128,94 artış gösterdi.

Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 170,7 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon kasımda yüzde 4,24 arttı. 11 aylık enflasyon yüzde 125,43 oldu.

Nebati, Twitter hesabından bugün TÜİK tarafından açıklanan kasım enflasyon oranlarını değerlendirdi.

Nebati, enflasyonun hız kestiğini savunarak baz etkisiyle beraber düşüş trendine girdiğini söyledi.

Nebati, şunları dedi:

* Kasım ayında enflasyon hız keserek yüzde 84,39’a, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69’dan yüzde 136,02’ye gerilemiştir.

* Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz.

* Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi Kur Korumalı Mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk Liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur.

* Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE’de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz.