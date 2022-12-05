Kılıçdaroğlu: Sistem değişikliğine ihtiyaç var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 Aralık’ta duyurduğu vizyon belgesiyle ilgili “Tek adam rejiminin sonuçlarını yaşıyor ve görüyoruz. Sistem değişikliğine ihtiyaç var. Bunu anlattım” dedi.

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu, partisinin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı vizyon belgesini iki gün önce İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle kamuoyuna açıkladı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Vizyon toplantısının temel felsefesi şu: Türkiye’nin tek adam rejimine mahkum edilmesi, Türkiye için hangi sonuçları doğurduğunu hepimiz yaşıyor ve görüyoruz. Türkiye’nin buradan çıkması lazım. Buradan çıkması için de yeni bir tek adama ihtiyacımız yok. Bir sistem değişikliğine ihtiyacımız var. Bu sistemin nasıl olması gerektiğini anlattım. Daha önce ‘Devlette liyakat’ diye çok sık söz ederdim. Toplantıda, yalnız Türkiye’de değil, dünya çapında bilim insanlarıyla, geçmişte uygulaman içinde olmuş bilim insanlarıyla bir araya geldik. Onlar, Türkiye’nin sorunlarının çözülebileceğini gayet güzel anlattılar. Sistemin nasıl olması gerektiği konusunda da düşüncelerimi ifade ettim. Hocalar da bir şekilde bunu kendi anlatımıyla dile getirdiler. Ama sistemin eskiye dönmek olmadığını da ifade ettim. Eskiye dönelim değil, Türkiye’nin artık ekonomik kriz tablolarıyla bundan sonra hiç karşılaşmaması lazım. Bunun için yeni bir sistemin gelmesi gerektiğini ifade ettim.”