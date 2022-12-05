Bozdağ, 72 gündür veremedikleri teklifin ayrıntılarını paylaştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü teklifiyle birlikte Anayasa’nın 41’inci maddesine “Evlilik birliği kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir” maddesinin ekleneceğini açıkladı.

Söz konusu teklifse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Haftaya Meclis’te olacak” demesinden 72 gün geçmesine rağmen sunulmadı.

Bekir Bozdağ. (Fotoğraf: AA)

Bozdağ, TRT Haber’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bozdağ, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği hakkında da konuştu.

AA’nın aktardığına göre Bozdağ, işi referanduma götürmeden meclisteki oylamayla çözmek istediklerini belirtti. Bozdağ, ‘Ailenin korunması ve çocuk hakları’ başlıklı Anayasa’nın 41’inci maddesinin başlığının, ‘Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları’ şeklinde; birinci fıkrasının da “Aile, Türk toplumunun temelidir. Evlilik birliği kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” şeklinde değiştirilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Bozdağ, bu değişikliği “Macaristan, Polonya, Bulgaristan gibi pek çok ülkede de yapıldı” diyerek savundu.

Bozdağ ayrıca şunları dedi:

* Anayasa’nın 24’üncü maddesine, “Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz” hükmü eklenecek.

* Buradaki değişiklik, evlilik birliğinin kimler arasında kurulacağını açıkça ifade ediyor. “Evlilik birliği kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulur ve eşler arasında eşitliğe dayanır” demek suretiyle, evlilik birliğinin sadece kadın ile erkeğin birbiriyle evlenmesiyle kurulacağını Anayasal düzeyde ifade ediyor.

* Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin meclis grubu olarak bizim 335 oyumuz var. Meclis Başkanımız oy kullanmadığı için de 334 oy var. Bunun yasalaşması için 400 oya ihtiyaç var. Referandumlu yasalaşma için 360 oya ihtiyaç var. Bizim oyumuz buna yetmediğine göre, bizim referandumsuz bunu yasalaştırma ihtiyacımız da ortada olduğuna göre, diğer siyasi partilerle bizim görüşmemiz, onların görüş ve desteğini istememiz gerekir. Çünkü başka türlü bu sürecin nihayete ermesi mümkün gözükmüyor. Ya CHP destek verecek, 400’ü bulacağız ya da İYİ Parti ve HDP milletvekilleri de buna ilave destek verecek. Ancak 400’ün üzerine çıkabiliyoruz.

*Bu değişiklik önerisini reddeden bir parti ben görmedim. Muhtemelen bu teklif somuta dönüşüp, bugün, yarın TBMM Başkanlığına sunulduktan sonra tutumları daha net göreceğiz.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim’de başörtüsünü gündeme getirerek, “Bu hakkı yasal güvenceye alacağız” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışından bir gün sonra CHP’li vekiller üç maddelik bir kanun teklifi vermişti.

Erdoğan’sa ertesi gün topa girmiş, ‘başörtüsüne yasal güvence’ açıklamasını eleştirdiği Kılıçdaroğlu’na karşı el artırmış, düzenlemeyi anayasa düzeyine taşımaya çağırmıştı. Erdoğan, muhalefete “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım“ diye seslenmişti.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’ndan ”Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa her türlü desteği vermeye hazırız” yanıtı gelmişti.

Erdoğan, sonrasında düzenlemeye aileyi ve LGBTİ+’yı da ekleyeceklerini söylemiş, Kılıçdaroğlu’ndan ‘çakma Orban’ yanıtı gelmiş ve muhalefet kanadında referandum kapısı kapanmıştı.

Partisinin 5 Ekim’deki grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Teklifimizi biz Meclis’e getireceğiz” demiş, çalışmaların başladığını duyurmuştu.

Partisinin seçim bildirgesini 28 Ekim’de açıklayan Erdoğan buradaki konuşmasında da bu teklifin bir hafta sonra Meclis’e geleceğini ileri sürmüştü.

24 Ekim’de Adalet Bakanı Bozdağ, Anayasa’nın 24 ve 41’inci maddelere ilişkin değişiklik teklifi hazırladıklarını açıklamıştı.

5 Ekim’den bu yana 72 gün geçmesine rağmen Meclis’e anayasa değişikliği konusunda herhangi bir teklif verilmedi.