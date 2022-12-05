Sancar: Bu bir otoriterleşme bütçesidir

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerindeki konuşmada, “Bugün Türkiye’de 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Gençler mutsuz, Türkiye’yi terk etmenin yollarını arıyor” dedi.

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Meclis’te süren ‘2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi ve 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi’ görüşmelerinde konuşan Sancar, Türkiye’nin AKP-MHP koalisyonunun ‘savaş tamtamları gölgesinde’ seçime gittiğini söyledi.

Sancar’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Bu bütçe neyin bütçesi sorusuna birkaç başlıkla cevap vermek mümkün. Bu bir otoriterleşme bütçesidir, faiz bütçesidir, seçim bütçesidir, enflasyonolist bir bütçedir. Sermayeye kaynakların daha çok aktarıldığı bir bütçedir. Kamusal hizmetlerde reel kesintilere uğrayan bir bütçedir. Vergiler yoluyla yükün halkların omuzlarına bindirildiği bir bütçedir.

* Bir yanda gece yatağa aç giren çocuklar, gün boyunca yoksulluğu iliklerinde hisseden insanlar, gençler, emekçiler, emekliler varken, diğer yandan bu düzenin istismarından menfaat sağlayan sermayedarlar ve bürokratik oligarşi var. Utanma gibi erdemlerin yok olduğu, pişkinlikle savunulan bu düzen, yalanla ve savaş politikalarıyla sürdürülmeye çalışılıyor.

* Bugün Türkiye’de 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Gençler mutsuz, Türkiye’yi terk etmenin yollarını arıyor. Eğitim sistemi tamamen çürümüş durumda. Öğrenciler ne evrensel değerleri ve bilgi teknolojilerini hak ettikleri gibi edinebiliyor ne de bugünlerini ve geleceklerini güvende hissediyor. Sağlık sisteminde ‘5 dakikalık göstermelik tedavi’ye dönülmüşken, halk hastanelerde sabah karanlığında sıraya girerek, aylar sonrasına verilen randevuların yarattığı sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Esnaf siftah yapamıyor, mutsuz ve umutsuz. Kredilerle ayakta kalmaya çalışıyor. Ayakta kalamayanlar dükkân kapatıp işsizler ordusuna katılmak zorunda kalıyor. Çiftçi maliyetleri karşılayamıyor. İthalat politikalarından kaynaklı sorunlar nedeniyle üretimden dışlanıyor. Kadınların yaşam hakkı her an tehdit altında, erkek şiddeti kadınları hayattan koparmaya devam ediyor.

* Kürt sorununda çözümsüzlük ve şiddet siyaseti her geçen daha fazla cana, kaynağa ve krize neden oluyor. Peki, bu iktidar bu bütçeyle ne yapmaya çalışıyor neyi hedefliyor? 2023 merkezi yönetim bütçesiyle asıl büyük kaynak aktarılan iki büyük kesim savaş ve faiz lobileridir. Bu iktidar halklar aldığı vergilerden faiz lobilerine 565,6 milyar TL, savaş lobilerine 468,7 milyar TL aktarmayı öngörüyor. Yani bütçe gelirleri kapsamında halktan toplanan her 3 TL’lik verginin 1 lirası, faiz lobilerine, savaş baronlarına altın tepsilerle servis ediliyor. Milyonlarca emekçi ve emeklinin sofrasına düşen üç ekmekten biri, işte bu iki lobiye aktarılıyor bunlar arasında paylaştırılıyor.

* “Emeklilikte Yaşa Takılanların emeklilik haklarını teslim edeceğiz” diyorlar. Oysa AKP genel başkanı bir süre önce ne demişti: “Seçimi kaybetme pahasına bu işi yapmayız.” Şimdi ne oldu? Neden EYT’lilerin haklarını teslim etme sözü veriyor? Bütün bunlar seçim yatırımı. Seçimi kazanmak için iktidarı kazanma manevrası.

* Yine bir sosyal konut projesi hayata geçirdiler. Bu ihtiyaç nereden hasıl oldu? Barınma sorununun sorumlusu kim? Ev sahipleriyle kiracıları birbirine düşüren, bu nedenle ölümlerin dahi yaşandığı bir sorunu iktidar değilse kim yarattı? İstanbul’da en düşük kira 5 bin TL, Ankara’da en düşük kira 4 bin TL seviyesinde olduğu bu düzeni kim yarattı?

* KYK borçlarının faizleri siliyorlar, oysa yapılması gereken bütün borçları silmektir, sadece faizlerini değil. Biz söz veriyoruz KYK borçlarını değil bütün borçlarını sileceğiz, bütün öğrencilerin eğitimleri sürdürecek bir bursa sahip olmaları bir haktır. Bu hak sadece borçların silinmesiyle olmaz. Bu saydıklarımız yurttaşlarımızın haklarıdır seçim malzemesi yapılamaz.