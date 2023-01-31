Akşam Postası / 31 Ocak 2023

Komisyondan Başarır ve Türkkan için rapor: Dokunulmazlıklar kaldırılsın

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP’li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasını öneren bir rapor hazırladı.

Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektör’üne lakap buldu: Brütüs Naci

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Naci İnci’ye “Brütüs Naci” diye seslendi.

Babacan: Aday bir hafta 10 gün geç açıklanmış, dünyanın sonu değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat’ta açıklayacağız” sözüyle ilgili “Niyet o ama hedef değil” dedi.

HDP lideri Buldan: AYM’ye gizli tanığın ifadeleri servis edildi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) süren kapatma davası için, “AKP-MHP kumpas ittifakı AYM eliyle seçim sürecine siyasi müdahale hazırlığı içerisinde” dedi. HDP liderine göre bir günde gizli tanık bulunup ifadeleri AYM’ye servis edildi.

Seçim sonrası senaryo: TL ‘çok fazla’ değerlenebilir

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, seçimlerde ‘yabancı yatırımcıya güven veren bir iktidar’ gelirse Türk Lirası’nın (TL) dolar karşısında ‘çok fazla’ değer kazanacağı bir ortam oluşabileceğini, hatta buna karşı önlem alınması gerekebileceğini belirtti.

EYT için son durum: Prim günü ve ayrılan bütçe sayıyı yarıya düşürecek

Ayrılan bütçe ve kademeli sistemle birlikte emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanacakların sayısı, iktidarın açıkladığı 2,5 milyon kişi hedefinin yarısını kapsayacak.

AKP, vergi borcu paketinden 100 milyar lira bekliyor

İktidar, vergi borcu yapılandırma paketinin yasalaşması sonrası 100 milyar TL’ye yakın tahsilat bekleniyor.

Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan MHP’li avukat, UltrAslan liderini de savunmuş

Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan MHP’li Serdar Öktem’in UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in de avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye, yolsuzluk batağında: Bugüne kadarki en kötü durum

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (Transparency International) yolsuzluk endeksinde Türkiye dibe vurdu.

Ümit Özdağ, Mansur Yavaş’a son kez seslendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, adaylık için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seslendi: “Cesur davranmanın zamanı geldi de geçiyor.”

Dünyanın en hızlı zenginleşen insanı Adani üç günde 68 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en zengin insanlarından Gautam Adani 72 saatte 68 milyar dolar kaybetti.