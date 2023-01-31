Türkiye, yolsuzluk batağında: Bugüne kadarki en kötü durum

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (Transparency International) yolsuzluk endeksinde Türkiye dibe vurdu.

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180 ülkenin yer aldığı endeks her sene yayınlanıyor. Endekste alt sıralara gittikçe ülkelerin yolsuzluk oranı artıyor. Türkiye, 36 puanla bu sene 101’inci sırada.

Endeks, 1995’ten beri yayınlanıyor. Türkiye’nin 2022’deki performansı endeksin yayınlanmaya başladığından beri en kötü performansı.

Türkiye Arnavutluk, Ekvador, Kazakistan, Panama, Peru, Sırbistan, Sri Lanka ve Tayland ile aynı sırada. En anti-demokratik ülkelerden olan Belarus 91., Macaristan 77., Senegal’la Gana 72., Çin 65. ve Suudi Arabistan 54. sırada.

Yıldan yıla Türkiye’nin sıralaması şu şekilde: