Demirtaş: Bizi içeri atan Erdoğan, içeride tutansa muhalefetin tepkisizliğidir

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefetin çeşitli konulardaki tepkisizliğine dikkat çekerek, “Bizi içeri atan Erdoğan, içeride tutansa muhalefetin tepkisizliğidir” dedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor.

Muhalefeti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa aday olamayacağına dair daha etkili ses çıkarmaya davet eden Demirtaş’ın açıklaması şöyle:

“Yüksek Seçim Kurulu muhalefetin 5 milyon oyunu iptal etse veya Erdoğan kazanana kadar seçimlerin tekrarına karar verse ‘Ama bunlar zaten AKP’li’ deyip normal mi karşılayacağız? ERDOĞAN MECLİSİ FESHEDERSE ADAY OLAMAZ. Anayasa bunu söylüyor.

Yaptırım yoksa hukuk da yoktur. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri suça ortak olurlarsa yargılanacaklarından emin olmalılar. Milyonlarca insanın Yüksek Seçim Kurulunun önüne yığılarak demokratik tepkilerini göstereceklerini bilmeli ve ona göre hareket etmeliler.

Bizi içeri atan Erdoğan, içeride tutan ise muhalefetin tepkisizliğidir. Bu tepkisizlik 85 milyonu, daha yıllar boyu sürecek açık cezaevi hayatına mahkum etmektir. Belediyelere, üniversitelere kayyım; HDP’ye kapatma, Gezi, Kobani, ÇHD davaları; İBB’ye kumpas… Hepsi aynı.”