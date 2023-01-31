HDP lideri Buldan: AYM’ye gizli tanığın ifadeleri servis edildi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) süren kapatma davası için, “AKP-MHP kumpas ittifakı AYM eliyle seçim sürecine siyasi müdahale hazırlığı içerisinde” dedi. HDP liderine göre bir günde gizli tanık bulunup ifadeleri AYM’ye servis edildi.

Pervin Buldan. Fotoğraf: HDP

Grup toplantısında konuşan Buldan, HDP’nin Hazine yardımlarının yattığı hesaplara bloke konulmasına dair karara ve partilerine yönelik kapatma davasına değindi.

Buldan, partisinin AYM’ye yaptığı ‘kararın seçim sonrasına bırakılmasına’ ilişkin başvurunun reddedildiğini hatırlatarak AKP ve MHP’yi ‘kumpas kurmakla’ suçladı.

Buldan, gizli tanık ifadelerinin AYM’ye gönderildiğini ve bunun delil olarak kurgulandığını söyledi.

Buldan şunları kaydetti:

* AKP-MHP kumpas ittifakı AYM eliyle seçim sürecine siyasi müdahalede bulunma hazırlığı içerisindedir. O nedenle kapatma davasına hazine bulmuş gibi dört elle sarıldıklarını hep birlikte gördük. Bir günde gizli tanık buldular.

* Gizli tanıkla yakından uzaktan alakası olmayan, tamamen komploya dayanan 100 sayfalık bir ifade kurguladılar. Bunu da ışık hızıyla AYM’ye servis yaptılar. Hukukun temel ilkelerine göre hareket etmesi gereken AYM de gizli tanığın servis yapılan gerçek dışı ifadelerine dayanarak HDP’nin Hazine yardımına bloke kararı koydu. Tam bir tezgâh! Tam bir organize işler tam bir kumpas. Savcıları hakimleri kolluk güçlerini valileri imamları bürokratları seçim kampanyasında Truva atı gibi kullanan AKP-MHP bunlarla yetinmemiş olacak ki gizli tanıkları da seçim kampanyasına kattıklarını görüyoruz.

* AYM’nin kayyum gibi hareket eden iktidarın küçük ortağı da şunu iyi bilsin ki sizin siyasetiniz çökecek, HDP daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. HDP sandığınız gibi küçük bir lokma değildir. Boğazınızda kalacak bir lokmayla bir an önce vazgeçin. Bizi kendinizle kesinlikle kıyaslamayın.

* Anayasa’ya göre üçüncü kez aday olamazsın Erdoğan. Olamazsın! Bu çok açık ve nettir. Adaylığı meşru değildir. Buradan tarihe not geçmek istiyorum; aday olduğu takdirde meşruluğu olmayan bir adayla karşı karşıya kalacağımızı Türkiye halkları bilmeli ve görmelidir. Ama Anayasa’yı takmayacakları ortadadır.

* AKP Genel Başkanı yeniden aday olabilmek için “Kronometre 2018’de sıfırlandı” dedi. 2018 öncesi yaptığı cumhurbaşkanlığı görevini kendisi yok saydı. Bu çok açık bir şekilde ifade edildi. Bu sayılmaz diyor. Yani kendi kendisini sıfırlıyor. Sıfırlamada usta olduklarını biliyoruz. Bugünkü Erdoğan 2018 öncesi cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üstünü bir kalemle çizdi. Kendi cumhurbaşkanlığını kendisi tanımıyorsa halk sizi hiç tanımaz buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Ben de diyorum ki sıfırlamak için kendinizi bu kadar yormaya gerek yok halk zaten sizi sandıklarda sıfırlayacak. Ve Anayasa’yı sağa sola bükerek aday olacağınıza gelin bu işten vazgeçin çünkü sandıklarda halkın iradesini asla bükemeyeceksiniz. Cumhurbaşkanı olamayacaksınız, halk size sandıkta izin vermeyecek.