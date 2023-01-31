Babacan: Aday bir hafta 10 gün geç açıklanmış, dünyanın sonu değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat’ta açıklayacağız” sözüyle ilgili “Niyet o ama hedef değil” dedi.

Babaçan Halk TV’de konuştu. Fotoğraf: Youtube/Halk TV

Kılıçdaroğlu, iki gün önce Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlarken, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklama tarihini 13 Şubat olarak işaret etmişti.

Küçükkaya’nın bu sabahki konuğuysa Babacan’dı. Küçükkaya’nın Kılıçdaroğlu’nun sözünü hatırlatması üzerine Babacan, 13 Şubat’ın niyet olduğunu ama hedef olmadığını söyledi.

Babacan, şunları söyledi: “Aday inşallah birkaç haftaya aday belirlenir. Niyet o (13 Şubat) ama hedef değil. Yani 13’üne kadar bitirsek iyi olur ama birkaç gün uzamış, bir hafta 10 uzamış, bu da dünyanın sonu değil. 14 Mayıs’taki seçim için 30 Mart’a kadar süre var aday belirlemek için. Biz yapılacak her şeyi bitirdik, ortak mutabakatı hazırladık.”

Babacan, “Aday belirlemek için gecikiyorlar” ile ilgili eleştiriler içinse “Ortak politikaları belirlemeden aday belirleseydik büyük hata olurdu. Aday neye göre konuşacaktı? Ekonomide, sağlıkta, hukukta, adalette ne yapacaksın diye sorsalardı ne cevap verecekti” dedi.