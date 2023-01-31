Kaymakamlığın açtığı kadroyu KPSS’den en düşük puan alan kişi kaptı

Tekirdağ Kapaklı Kaymakamlığı’nın ‘sosyal yardım ve inceleme görevlisi’ alımında KPSS’den en düşük puan alan kişi mülakattan en yüksek puanı alarak işe yerleşti.

Kaymakamlığın 12 Ocak’ta duyurusunu yaptığı alımı için en yüksek KPSS puanı olan beş kişi 26 Ocak 2023’te mülakat görüşmesine alındı.

ANKA’nın haberine göre açıklanan sonuçta KPSS’den 65.85 ile en düşük puanı alan D.B., en yüksek mülakat puanını alarak 78,71 puanla asil olarak belirlendi. Yedek olarak belirlenen M.B.D. ise 75,67 puanla D.B.’den üç puan düşük aldı.

İşe alım için mülakatlara katılan ve 68,79 puanla en yüksek KPSS puanına sahip olan G. D. ise mülakat sonrası aldığı 70,67 puan ile 5 kişi içerisinden sondan ikinci sırada yer aldı.