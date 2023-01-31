Ümit Özdağ, Mansur Yavaş’a son kez seslendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, adaylık için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seslendi: “Cesur davranmanın zamanı geldi de geçiyor.”

Mansur Yavaş ve Ümit Özdağ (AA/Reuters)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 10 Mart’ta yetkisini kullanarak süreci başlatacağını açıklamasıyla, seçimlerin 14 Mayıs’ta düzenleneceği neredeyse kesinleşti.

Bir yandan Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olamayacağına dair tartışmalar devam ederken, millet ittifakının ortak adayının 13 Şubat’ta belirlenmesi bekleniyor. Emek ve özgürlük ittifakıysa altılı masadan çıkacak isme göre hareket edecek.

Muhalefetin olası ortak adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öne çıkıyor, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da adaylık için öne çıkarılan ve uzun süredir belli kesimlerde destek bulan isimler.

Zafer Partisi lideri Özdağ’ın favorisiyse Yavaş, hatta millet ittifakı başka isim seçerse, Yavaş’ı kendilerinin aday göstereceğini dahi söylemişti.

Adaylık konusunda hiçbir zaman iddialı konuşmayan Yavaş ise son olarak Kılıçdaroğlu’nun önüne geçmeyeceğini söylemiş ve bir etkinlikte onun hakkında “Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanmıştı.

‘Benim de bir sınırım var’

Yavaş ısrarını sürdüren Özdağ ise katıldığı bir yayında şöyle konuştu:

“Benim kadar Mansur bey kendisini desteklemiyor. Ama benim de bir sınırım var. Mansur bey aday olmak istemiyorsa ne yapalım. Ben belediye başkanı olarak kalacağım, Ankara’nın çöplerini temizleyeceğim diyorsa onun meselesi. Cumhurbaşkanı adayı olmak aynı zamanda bir iddiayı gerektirir. Sayın Mansur Yavaş’ın bu iddiayla ortaya çıkıp Türk halkından destek istemesi lazım. ‘Ben Kemal beyden izin almadan aday olmam.’ Kusura bakmayın, eğer Kemal beyden izin almadan cumhurbaşkanı adayı dahi olamıyorsanız, o zaman bu ülkeyi yönetme iddiasına zaten sahip olamazsınız. Cesur davranmanın zamanı geldi de geçiyor.”