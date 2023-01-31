Jandarmanın fotoğraflı gözaltı gerekçesi: Emir böyle

CANAN COŞKUN

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan bir tweeti nedeniyle jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma, Aydoğan’a kelepçe taktı, dahası kelepçeli halinin fotoğrafını da çekti. Gerekçesini de ’emre’ bağladı.

Aydın Aydoğan, 26 Ocak Perşembe günü Silivri Cezaevi’ndeki yakınını görüşe gitti. Yoldaki jandarma kontrol noktasında hakkında yakalama kararı bulunduğu söylenerek aracına el kondu ve gözaltına alındı.

Aydoğan’la birlikte başka bir suçlamayla bir kişi daha gözaltına alınmıştı. Aydoğan’ın aktarımına göre gözaltı aracında sadece kendisine kelepçe takıldı. Hem burada hem de sonradan götürüldüğü nezarethanede elleri kelepçeli şekilde jandarma tarafından fotoğrafı çekildi. Aydoğan, bu işlemlerin sebebini sorunca, jandarmadan “Emir böyle, bilgi vermek zorundayız” yanıtını aldı.

Jandarma aracı Silivri Adliyesi’ne gitmeden önce gözaltındaki diğer kişiyi bırakmak için Silivri Askerlik Şubesi’ne uğradı. Yine Aydoğan’ın anlatımına göre burada jandarmalar ve askerlik şubesine bırakacakları kişi aşağı indi ve şubenin önünde çay içti. Aydoğan bu sırada yine gözaltı aracında ve elleri kelepçeliydi.

Suçlamayı adliyede öğrendi

Daha sonra Silivri Adliyesi’ne götürülen Aydoğan, burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nin (SEGBİS) aracılığıyla Kahramanmaraş başsavcılığına bağlandı. 21 Haziran 2022 tarihli tweeti sebebiyle kendine ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlamasının yöneltildiğini öğrendi.

Soruşturma kapsamında ifade veren Aydoğan, şunları söyledi: “Bu paylaşımı bir vatandaşa yönelik olan muamelenin eleştirilmesi niteliğinde yazdım. Anayasa’nın 32’nci maddesinde yer alan insanların açıkça düşüncelerini açıklayabilme ve hak arama hürriyeti çerçevesinde bu paylaşımı yaptım. Paylaşım kesinlikle terör örgütlerinin propagandası veya halkı kin ve düşmanlığa tahrik boyutunda değildir. Bu tweet kolluk görevlilerini herhangi bir olay anında vatandaşlara gösterdikleri aşırı şiddet içeren muamelelerini eleştirmek amaçlıydı. Bu eleştiriyi anayasal sınırlar çerçevesinde paylaşarak belirtmek istedim.”

Aydoğan’ın soruşturma konusu tweeti ise şöyle:

“Burası ne Afganistan ne de Filistin. Burası Hakkari ve bir vatandaşı gözaltına almaya giden Jandarma ve özel harekat polisleri. Sınırsız kötülük. #SananeLanBenMüdürüm #26HaziranKadıköydeyiz”

Aydın Aydoğan, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülü nedeniyle ayağından yaralanmış, yüzde 43 oranında engeli kalmıştı. Soruşturmada dokuz yıldır etkili bir adım atılmadı.

Aydoğan, yaralandıktan sonra dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmuş, bu gelişmeden sonra da gözaltına alınmıştı.

Aydoğan’ın gözaltında kötü muameleye maruz kaldığıyla ilgili başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından Nisan 2022’de yerinde bulunmuş, polislerin ‘kötü muamele yasağını‘ ihlal ettiğine hükmetmişti. AYM, polisler hakkında soruşturma başlatılması için dosyayı Bakırköy başsavcılığına yollamıştı, ancak bugüne kadar polisler hakkında da herhangi bir dava açılmadı.