Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektör’üne lakap buldu: Brütüs Naci

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Naci İnci’ye “Brütüs Naci” diye seslendi.

Son günlerde Boğaziçi Kılıçdaroğlu’nun gündeminde. Fotoğraf: CHP

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü son olarak 7 Ocak’ta BÜMED’in okuldaki yerinden çıkartıldığını duyurmuştu. Mezunlar bu durumu protesto etmiş ve kararın durdurulması için yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunmuştu.

Kaymakamlık, 27 Ocak’ta tesislerin tahliye edilmesi gerektiğini BÜMED’e resmi olarak bildirmişti. Dün sabah saatlerindeyse mahkeme sonucu beklenilmeden dernek, apar topar yerinden tahliye edilmişti. Aynı günün akşamında mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

‘Asla affetmem’

Bugün grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, durumu hatırlatıp Naci İnci’ye seslendi. Kılıçdaroğlu, ‘kayyım rektör’e ‘Brütüs Naci’ dedi.

CHP lideri şunları söyledi:

* Boğaziçi’ne kayyım atandı. Kayyım niye atanır? Bir süre kaldı, dayanamadı ayrıldı. Bu sefer kendi içlerinden kayyım çıkardılar. Okulun içinden çıkan kişi bir Brütüs aslında.

* Boğaziçi Üniversitesi sıradan bir üniversite değil. Dünyanın en önemli üniversitelerinden biriydi. Brütüs Naci hocaları kovdu, dünya biliminin saygı duyduğu bilim insanlarını attılar. Öğrencileri dövdürdü, bazılarını hapse attırdı, öğrenci kulüplerini kapattı, okul 200 sıra geriye düştü. Şimdi de mezunlarının kendi paralarıyla yaptığı binaya el koydu. Zorbalık yaptı.

* Buradan Naci’ye sesleniyorum. Zulümden, adaletsizlikten, baskıdan hoşlanmam. Bunu yapanları da asla ve asla affetmem! Naci, kayyım düzenine son verdiğimizde görecektir geliyor gelmekte olanın ne anlama geldiğini.

Neden Brütüs?

Brütüs, birini arkadan vurmayı çağrıştırıyor.

İnci ‘kayyım rektör’ koltuğuna oturmadan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesiydi. İnci, önceki ‘kayyım’ Melih Bulu’nun yerine atandıktan sonra Boğaziçili çalışma arkadaşlarını üniversiteden uzaklaştırdı, bileşenlere baskı uyguladı.

İnci, Bulu atanmadan önce rektörlüğe başvurmuş ama tercih edilmemişti. İnci, bunun üzerine Bulu’ya ‘rektör yardımcısı olma’ talebinde bulunarak okul ile Bulu arasında köprü kurma teklifinde bulunmuştu.