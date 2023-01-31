AKP, vergi borcu paketinden 100 milyar lira bekliyor

İktidar, vergi borcu yapılandırma paketinin yasalaşması sonrası 100 milyar TL’ye yakın tahsilat bekleniyor.

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Vergi borcu yapılandırma paketini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler, YİKOB ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı sunuluyor. Düzenleme kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacak.

AKP tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dağıtılan etki analizine göre, yapılandırma vergi dairelerinin 521 milyar TL alacağını kapsıyor. Bu borçlardan 43,5 milyar TL tahsilat beklenmekte.

Yapılandırma teklifiyle SGK’ya olan 196 milyar TL alacak yapılandırılabilecek. Buradaki beklentiyse 47,8 milyar TL.

Yani yapılandırma teklifinin en büyük kısımları olan vergi daireleri ve SGK borçlarından beklenen tahsilat miktarı toplamda 91,3 milyar TL. Ama yasada hesaplanamayan tahsilat tutarları da bulunuyor. Bu tutarlarla birlikte tahsilat miktarının 100 milyar TL’ye yaklaşması bekleniyor.