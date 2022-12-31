Akşam Postası / 31 Aralık 2022

Gezi tutuklularından yeni yıl mesajları: ‘Bu karanlığın sonunda ışık görülüyor’

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 2022’nin son gününde Gezi davası ile 28 Şubat davası sanıklarını tutuklu bulundukları İstanbul Marmara Cezaevi’nde (eski ismiyle Silivri) ziyaret ederek yeni yıl mesajlarını paylaştı.

Sinan Ateş cinayeti: Üç kişi gözaltına alındı

Ankara Valiliği, eski Ülkü Ocakları genel başkanı ve akademisyen Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında, üç kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘yükleniyor’ başlıklı 2023 mesajı: Bir fırtına geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl için paylaştığı mesajında yine “Yükleniyor” dedi ve 2023’ün başka bir yıl olacağını, hayat sorunlarının çözüleceğini vadetti.

BBC seçti: 2022’nin en iyi 21 dizisi

BBC eleştirmenleri 2022’nin en iyi 21 televizyon dizisini seçti.

Mersin’de altı yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Savcılık, zanlıların serbest bırakıldığını doğruladı

Mersin’de altı yaşındaki bir çocuğun köyün imamı ve akrabaları tarafından cinsel istismara uğraması skandalına ilişkin Silifke başsavcılığı, zanlıların serbest bırakıldığını doğrulayarak karara itiraz edildiğini bildirdi.

Erkan Baş, tartışılan sözlerini ‘açtı’: Evlere sosyalistler değil, kapitalistler çöküyor

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, geçen günlerde konut kriziyle ilgili sorulan bir soruya cevap verirken, ‘iktidara geldiklerinde herkesin oturduğu evin sahibi olacağını’ söylemişti. Erkan Baş’ın bu sözleri çok tartışılmış, ‘içi boş’ bulunmuş, sosyalistlerin iktidara geldiklerinde ilk icraatlarının ‘insanların evine çökmek olacağı’ söylenerek eleştirilmişti. Baş eleştirilere yanıt verdi.

‘Millet ittifakı’nın bir yılı: Miting yerine şehir şehir gezdiler

CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ 2022’de az sayıda miting düzenlerken iki partinin lideri de 40’tan fazla şehri gezerek yurttaşlarla buluşmayı tercih etti.

Elon Musk, 200 milyar dolar kaybeden ilk insan oldu

ABD’li girişimci Elon Musk, tarihte net varlığından 200 milyar dolar kaybeden ilk insan oldu.

Vatikan: Eski Papa 16. Benedictus öldü

Vatikan, 95 yaşındaki eski Papa 16. Benedictus’un öldüğünü duyurdu.