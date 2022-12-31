Erkan Baş, tartışılan sözlerini ‘açtı’: Evlere sosyalistler değil, kapitalistler çöküyor

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, geçen günlerde konut kriziyle ilgili sorulan bir soruya cevap verirken, ‘iktidara geldiklerinde herkesin oturduğu evin sahibi olacağını’ söylemişti. Erkan Baş’ın bu sözleri çok tartışılmış, ‘içi boş’ bulunmuş, sosyalistlerin iktidara geldiklerinde ilk icraatlarının ‘insanların evine çökmek olacağı’ söylenerek eleştirilmişti. Baş eleştirilere yanıt verdi.

Erkan Baş eleştirilere yanıt verdi. (Reuters)

TİP lideri dün gece Halk TV’de Şirin Payzın’ın sunduğu Halk Meydanı’nın konuğu oldu. Yurttaşların katılımıyla düzenlenen programda ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erken Baş, konut krizi ve tartışılan sözleriyle ilgili soruları da yanıtladı.

Erken Baş, “İnsanların evine sosyalistler çökmüyor, kapitalistler çöküyor” diyerek Ekşi Sözlük’te söylediği sözlere açıklık getirdi:

“Bir kere Ekşi Sözlük’te bu söyleşim. Bir önceki soruda da şu soruluyor, ev kira mı falan diye soru soruluyor, bunu da samimiyetle yanıtladım. Şöyle bir şey yaşadık arkadaşlar partinin merkez yürütme kurulu toplantısında bu konut krizi, öğrenciler, yurtlar… Konuşurken bir şey fark ettik. Bütün MYK üyelerimiz kiracıydı. Partinin bütün binaları da kiraydı. Dedik ki biz bu kira sorununu mutlaka çözmemiz lazım ya. Böyle bu kadar zamla filan bu iş yürümeyecek yani yaşayamıyoruz artık. Ekşi Sözlük’te de önce bu soru sorulmuştu, sonra sosyalist Türkiye hayalleri anlatılınca da doğal olarak aklıma ilk o geldi. Ve onu söyledim.“

‘Ben orada ne diyorum?‘

Erkan Baş sözlerinin sadece bir kısmının bu bağlamdan koparılarak tartışıldığını söyleyerek asıl dikkat çekmek istediği konuya geldi: “Ben orada ne diyorum? Elektrik, su doğal gaz, internet gibi insanların temel ihtiyaçları, zorunlu ihtiyaçlar kar aracı haline getirilmesin diyorum.”

Kendisini eleştirenlerin sağlık hizmetinin para karşılığı alınmasını savunduğunu belirten Baş şöyle devam etti: “‘Parası olan sağlık hizmeti alsın, alamayan ölsün’ fikrini savunuyorlar aslında. Ama bunu açıkça savunmaya cesaretleri yok, konut meselesine getiriyorlar.

Hepsi özel okulları savunuyor, ‘Parası olan eğitim alsın, parası olmayan almasın’ düzeninin savunucuları bunlar ama bunu savunmaya cesaretleri yok, konut meselesine getiriyorlar.”

‘Zorunlu ihtiyaçları parayla satıyorlar’

TİP lideri, şunları söyledi: “Elektrik su gibi temel insan ihtiyaçlar… Susuz yaşayabilir misiniz? Elektrik olmadan bu çağda yaşanır mı? İnternet olmadan yaşanır mı bu çağda? Ama bunların hepsini, zorunlu ihtiyaçlarınızı size parayla satıyorlar, bunu savunamıyorlar; bunların bedava olması gerektiğini, en azından ihtiyaç dahilinde olan kısmını ücretsiz halka sunulması gerektiğini söylediğinizde buna karşı itiraz edemiyorlar. Orada bir şey buldular. ‘Herkes oturduğu evin sahibi demiş, bunlar iktidara gelirse herkesin evine çökecek.’ Hadi oradan be! İnsan rakibinde bile daha geniş bir bakış arıyor.

Bu değil arkadaşlar ama hani böyle burada bir şey bulduk diye bunun üzerinde tepinenlerin bir kısmı, benim hiçbir emekçiyi insanlık dışı koşullarda sonsuza kadar yaşamaya mahkum etmeyeceğimi, en azından bunu savunmayacağımı bilirler.

‘Ev sahibi oranı her gün azalıyor’

“Konut mu tartışalım, buyrun tartışalım. İnsanların evine kim çöküyor? AKP iktidara geldiğinde Türkiye’deki ev sahibi oranı neydi, bugün ne? Türkiye’de ev sahibi oranı her gün azalıyor. Dünyanın bütün kapitalist ülkelerinde böyle olmuyor mu? İnsanların evine sosyalistler çökmüyor, kapitalistler çöküyor. Niye? Başlangıç noktası şurası, şurada anlaşmamız lazım. İnsanın zorunlu ihtiyaçları, insanın temel ihtiyaçları birileri için kar aracı haline getirilemez. Bak burada anlaştıktan sonra her konuda anlaşırız.”

İstanbul’da 700 bin konut fazlası olduğunu söyleyen Erkan Baş, şunları söyledi: “böyle bir kentte insanlar deprem olduğunda kesin ölecekleri evlerde yaşamaya mahkum ediliyorlar. Ben bir siyasetçi olarak buna susacağım? Mesela bin tane dairesi olan emlak baronları var. Ben buna sessiz kalamam. Biz şunu savunuyoruz arkadaşlar. Herkes ama herkes güvenli, rahat, sağlıklı konutlara sahip olmak durumunda ve bu bugünün dünyasında bugünün Türkiye’sinde son derece mümkün.”

‘Biz çökmüyoruz, kapitalistler çöküyor’

Erkan Baş, kamulaştırma konusuna tekrar değindiği sözlerinde ‘binlerce evin bankalar tarafından alındığını’ söyledi: “Mesela neyi kamulaştıracağız biliyor musunuz? Girin o kiralama, satın alma siteleri var ya. Yazın arkadaşlar ‘bankadan satılık ev’, girin, binlerce ev bugün bankalar tarafından alınmış durumda. Gidin icra dairelerinde evlerin satışa çıktığı her yerde bankalar geliyor, bu evden gelir kazanacağım diye halkın almasına izin vermiyorlar.”

‘Ya dur arkadaş’

Hayal kurmadan siyaset yapılabileceğine inanmadığını söyleyen Erkan Baş, “İktidar hayal kurmamıza bile sınır koyuyor” dedi.

TİP lideri şöyle devam etti: “Bir şey söylüyorsun, güzel bir şey söylüyorsun ‘Ya bu hayal, bu olmaz’ Ya dur arkadaş, bir hayal kuralım ya. İnsanlık bütün tarihi boyunca hayal kurmuş, sonra o kurduğu hayali gerçekleştirmek için mücadele etmiş. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin ne olur. İnsanların hayallerinin büyüklüğü çok önemli bir şeydir ama hayal kurarken ayağımızı da yaşadığımız tarihe, coğrafyaya, ülkeye basalım ve biz böyle yapmaya çalışıyoruz.”

Konut krizi için kanun teklifi

Sözlerinin devamında partisinin konut ve barınma krizine 20 Mayıs’ta verdiği kanun teklifini de hatırlatan Baş, şöyle devam etti: “Diyoruz ki, fazla evi olan ve bundan kira geliri elde eden insanlardan artan oranlı vergi alalım. Oradan aldığımız vergilerle barınma fonu kuralım bir tane ve ihtiyaçları olan yurttaşları ev sahibi yapmak, kira yardımı yapmak üzere bunları değerlendirelim. TOKİ aynı zamanda kiralık evler yapsın, sosyal konutlar yapsın ülkedeki kira oranlarını düşürelim. Mesela boş konutları, öğrenci yurtları haline getirelim. Barınma fonundan elde ettiğimiz gelirle öğrencilere kira desteği yapalım.”