Gezi tutuklularından yeni yıl mesajları: ‘Bu karanlığın sonunda ışık görülüyor’

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 2022’nin son gününde Gezi davası ile 28 Şubat davası sanıklarını tutuklu bulundukları İstanbul Marmara Cezaevi’nde (eski ismiyle Silivri) ziyaret ederek yeni yıl mesajlarını paylaştı.

Fotoğraf: Utku Çakırözer

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların 25 Nisan 2022’de yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Kavala, bugün (31 Aralık 2022) itibariyle 1887 gündür hapiste.

Kavala: Herkes için gaddarlıkların sona ereceği bir yıl olsun

Gezi Davası tutuklularının kendilerini ziyaret eden Çakırözer aracılığıyla gönderdikleri mesajlar şöyle:

Osman Kavala: Cezaevinde geçirmek zorunda bırakıldığım bu altıncı yılbaşı. Önümüzdeki yılın Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devletine yöneldiği bir yıl olmasının, hukuksuzlukların sona erdiği bir yıl olmasını ümit ediyorum. Yeni yılda insanların kolayca hapse sokulmadığı, koğuşlarda ölümü beklemediği, sokaklarda kadınların, madenlerde işçilerin katledilmediği bir ülkede özgürlüğü teneffüs edeceğimiz günleri görmeyi diliyorum. Sadece bizim için değil, herkes için hukuksuzlukların, adaletsizliklerin ve gaddarlıkların sona ereceği bir yıl olsun.

Can Atalay: Bu karanlığın sonunda ışık görülüyor

Can Atalay: Enseyi karartmıyoruz. Bu karanlığın sonunda ışık görülüyor. İçeride de olsak, dışarıda da olsak her birimiz karanlığı aşmak için sabırla, olgunlukla üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Herkese mutlu yıllar.

Tayfun Kahraman: Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 çok güzel, çok aydınlık bir yıl olacak

Tayfun Kahraman: “Kimse karamsarlığa kapılmasın, kimsenin kuşkusu olmasın. Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 çok güzel, çok aydınlık bir yıl olacak. Buna yürekten inanıyoruz.”

Hakan Altınay: Türkiye’nin her yerinde akşam sefaları, gelincikler ve papatyalar açacak

Hakan Altınay: İnsafsız, izansız, kötülükle yüzyüze kaldığımız bir yıl geride kalıyor. 2023 iyiliğin, dayanışmanın, erdemin kazandığı bir yıl olacak. Türkiye’nin her yerinde akşam sefaları, gelincikler ve papatyalar açacak.”

Çakırözer: Her şeye rağmen moralleri çok yüksek

Çakırözer, Gezi Davası sanıklarına ziyareti sonrası şunları dedi: “Her şeye rağmen moralleri çok yüksek. 2023’ten ülkemiz için umutlular. Cumhuriyetimizin 100. yılını adalet ile demokrasi ile taçlandıracağımız günlere az kaldı. 2023 yılının her şeyden önce bu haksız, hukuksuz; onları özgürlüklerinden, ailelerinden, sevdiklerinden mahrum bırakan bu keyfi tutuklamalara son vermesini diliyorum. Ülkemize 2023’te hukuk, demokrasi ve adalet gelmeli.”

Çakırözer, 28 Şubat davası sanıkları emekli askerler Ahmet Çörekçi ve İlhan Kılıç’la da görüştü. Çörekçi, Çakırözer aracılığıyla gönderdiği mesajında, “Ülkemizde gerçekten huzur gelmesini, birlik gelmesini kavgaların olmadığı bir yıl diliyorum. Bizlerle ilgiliyse adalet istiyoruz” dedi.

Çakırözer ise ziyareti sonrasında, şunları dedi: “Çörekçi 91 yaşında, Kılıç ise 87 yaşında ve kalbinden rahatsız. Bu insanları bu yaşta ve bu sağlık koşullarında cezaevinde tutmak ölüme mahkum etmekten farksız. Üstelik Anayasa Mahkemesinin önünde dosyaları beklerken bu yapılamaz. Vural Avar’ın cezaevinde ölümünden hiç ders çıkarılmamış. Bir an önce bu askerler cezaevinden ev hapsine alınmalı, AYM de başvurularını ivedilikle görüşmelidir.”